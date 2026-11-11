PREGONANDO PREGONANDO

SADOP COMO SIEMPRE EN LA VANGUARDIA DE LA LUCHA POR LOS DOCENTES Y LOS TRABAJADORES

 SADOP, entidad gremial que nuclea a los docentes privados, emitió un comunicado convocando a la Plaza 25.
Concordia11/11/2026 infobyn/pregonando

También, estarán en la Delegación del Trabajo en la ciudad de Concordia por quinta vez, en que convocan al propietario /apoderado legal del Establecimiento “Semilla de Esperanza” hace dos meses que los trabajadores de dicho establecimiento no cobran sus salarios, porque están comprometidas las cuentas bancarias, al haber despedido a dos docentes y no  realizar los pagos correspondientes-

La audiencia es a la hora 09,00 en la Secretaria de Trabajo con la presencia de la Secretaria General de la Seccional Entre Ríos, Alejandra Frank del gremio SADOP.

 sadop

COMUNICADO DE PRENSA CONVOCANDO A LOS AFILIADOS AL OSER

¡LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS SE CONSTRUYE CON PARTICIPACIÓN! Desde SADOP convocamos a delegadas, delegados y docentes de la educación privada a sumarse y participar activamente de la campaña de recolección de firmas en la Plaza 25 de mayo de la ciudad de Concordia, el día 12 de noviembre de 16:30 hs a 19:00 hs, en defensa de nuestros derechos y en apoyo al reclamo por la Ley OSER. Es fundamental que estemos presentes, que hagamos escuchar nuestra voz y que cada docente pueda expresar su compromiso con una obra social que garantice derechos, atención y respuestas para las trabajadoras y los trabajadores al momento de acceder a nuestra jubilación. Hoy más que nunca necesitamos unidad, compromiso y participación. Cada firma cuenta, cada presencia fortalece y cada acción colectiva nos acerca a nuestro objetivo. ¡Convocamos a todos y todas a ser protagonistas de esta lucha! SADOP – La fuerza de los docentes privados está en la organización y la participación colectiva.

Últimos artículos
Te puede interesar
image

CORTE DE CALLE DURANTE ESTE MARTES 10 DE NOVIEMBRE

pregonando
Concordia09/11/2026
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte informa que este martes 10 de noviembre y debido a trabajos en una vivienda particular, se producirá un corte de tránsito que afectará al siguiente sector:
logo compromiso

Compromiso por Concordia propone debates obligatorios para candidatos a intendente y viceintendente

Juan P Portugou
Concordia07/11/2026
El partido político local presentó este jueves un nuevo proyecto de ordenanza para que, antes de cada elección municipal, quienes aspiren a conducir el Ejecutivo y a presidir el Concejo Deliberante debatan sus propuestas en encuentros separados, organizados por las universidades de la ciudad. El proyecto fue ingresado al Municipio para que el Intendente lo eleve al Concejo Deliberante.
vacunas

JORNADA DE VACUNACIÓN GRATUITA Y TESTEOS PARA PERSONAS MAYORES

pregonando
Concordia06/11/2026
 La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, llevará adelante una nueva Jornada de Vacunación y Prevención de la Salud destinada a personas mayores, con el objetivo de promover el acceso a la prevención, facilitar los controles sanitarios y continuar fortaleciendo el cuidado integral de la salud.
Lo más visto