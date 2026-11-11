SADOP COMO SIEMPRE EN LA VANGUARDIA DE LA LUCHA POR LOS DOCENTES Y LOS TRABAJADORES

También, estarán en la Delegación del Trabajo en la ciudad de Concordia por quinta vez, en que convocan al propietario /apoderado legal del Establecimiento “Semilla de Esperanza” hace dos meses que los trabajadores de dicho establecimiento no cobran sus salarios, porque están comprometidas las cuentas bancarias, al haber despedido a dos docentes y no realizar los pagos correspondientes-

La audiencia es a la hora 09,00 en la Secretaria de Trabajo con la presencia de la Secretaria General de la Seccional Entre Ríos, Alejandra Frank del gremio SADOP.

COMUNICADO DE PRENSA CONVOCANDO A LOS AFILIADOS AL OSER

¡LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS SE CONSTRUYE CON PARTICIPACIÓN! Desde SADOP convocamos a delegadas, delegados y docentes de la educación privada a sumarse y participar activamente de la campaña de recolección de firmas en la Plaza 25 de mayo de la ciudad de Concordia, el día 12 de noviembre de 16:30 hs a 19:00 hs, en defensa de nuestros derechos y en apoyo al reclamo por la Ley OSER. Es fundamental que estemos presentes, que hagamos escuchar nuestra voz y que cada docente pueda expresar su compromiso con una obra social que garantice derechos, atención y respuestas para las trabajadoras y los trabajadores al momento de acceder a nuestra jubilación. Hoy más que nunca necesitamos unidad, compromiso y participación. Cada firma cuenta, cada presencia fortalece y cada acción colectiva nos acerca a nuestro objetivo. ¡Convocamos a todos y todas a ser protagonistas de esta lucha! SADOP – La fuerza de los docentes privados está en la organización y la participación colectiva.