Compromiso por Concordia propone debates obligatorios para candidatos a intendente y viceintendente

En el marco de los objetivos que se trazó para 2026, Compromiso por Concordia continúa impulsando iniciativas destinadas a contribuir al diseño de políticas públicas y al fortalecimiento de las instituciones locales. En esta oportunidad, y ante la proximidad de las elecciones de 2027, presentó un nuevo proyecto de ordenanza que propone establecer un régimen permanente de debates públicos preelectorales obligatorios en la ciudad.

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La iniciativa parte de una convicción sencilla: los vecinos tienen derecho a conocer, escuchar y comparar las ideas de quienes pretenden gobernarlos. Un debate público permite confrontar propuestas, conocer prioridades, evaluar la preparación de los candidatos y exigir explicaciones sobre problemas concretos de Concordia. Esa posibilidad no debería quedar librada a la voluntad de cada postulante ni a acuerdos circunstanciales de campaña.



Uno de los aspectos centrales —y distintivos— de la propuesta es que la obligación de debatir alcanzará tanto a los candidatos a presidente municipal (intendente) como a los candidatos a vicepresidente municipal (viceintendente). Se prevén dos encuentros independientes, uno para cada cargo, con participación de todas las fórmulas oficializadas y en igualdad de condiciones.



Esta distinción no es menor. En Entre Ríos, quien resulta electo vicepresidente municipal ejerce la presidencia del Honorable Concejo Deliberante, órgano que tiene la responsabilidad de debatir y sancionar las ordenanzas que regulan la vida de la ciudad, además de desempeñar las funciones de reemplazo previstas por el régimen municipal. Por lo tanto, no alcanza con conocer lo que propone quien aspira a conducir el Departamento Ejecutivo: también es fundamental escuchar a quien pretende presidir el órgano deliberativo. Son dos responsabilidades institucionales de primera importancia y ambas deben someterse al conocimiento y la evaluación de la ciudadanía.



Para garantizar transparencia e independencia, el proyecto confía la organización técnica de los debates a una comisión integrada por representantes de tres instituciones universitarias con presencia en Concordia: la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Concordia. La comisión tendrá a su cargo la metodología, los ejes temáticos, la selección de preguntas y la designación de moderadores imparciales, sin intervención editorial de funcionarios ni de autoridades partidarias.



Los partidos y agrupaciones con candidaturas oficializadas podrán participar mediante una mesa de representantes, proponer reglas generales y formular observaciones, pero sin controlar las preguntas concretas. La propuesta establece, además, igualdad de tiempos, sorteos públicos, transmisión en directo, abierta y sin edición, y acceso posterior a las grabaciones, para que toda la comunidad pueda seguir los encuentros.



El proyecto también contempla que los debates se realicen aunque algún candidato decida no asistir. En ese caso quedará su atril identificado y la ausencia será registrada públicamente. Para las inasistencias injustificadas se propone una multa, cuya eventual aplicación deberá respetar el derecho de defensa y el procedimiento correspondiente, sin afectar candidaturas ni resultados electorales.



Desde Compromiso por Concordia señalaron que esta presentación se suma a otros proyectos de ordenanza y propuestas de políticas públicas que vienen elaborando y acercando al municipio. El propósito es aportar ideas concretas, abrir discusiones necesarias y contribuir a mejorar la calidad de las decisiones públicas, más allá de las diferencias políticas.



Asimismo, el partido manifestó su plena disposición para concurrir ante el Departamento Ejecutivo Municipal o el Honorable Concejo Deliberante, si así se considera necesario, a fin de explicar el espíritu, los fundamentos y el alcance de la iniciativa, y colaborar en su análisis y perfeccionamiento.



La democracia se fortalece cuando quienes aspiran a ocupar cargos de gobierno dan la cara, presentan sus proyectos y responden ante la sociedad. Debatir no debería ser una concesión de los candidatos: debe ser un derecho de los ciudadanos de Concordia.