Duro cuestionamiento de Cornide del respaldo empresarial al modelo económico de Milei y reclamó medidas para las PyMEs

Como ejemplo, relató situaciones en las que personas que habían aplaudido declaraciones del Presidente contra los periodistas luego le solicitaron lugares privilegiados para participar de la visita papal. “¿Aplaudís a Milei diciendo esas barbaridades y pretendes estar en un lugar de privilegio con el Papa? Primero tenés que sacrificarte, tenés que reparar esto”, cuestionó.

También criticó a quienes consideran que una donación puede compensar prácticas empresariales que perjudican a la población. Para el dirigente, esa conducta refleja una hipocresía que la sociedad comienza a reconocer: “Esa hipocresía se va a terminar porque la gente se da cuenta”.

Las críticas a la dirigencia empresarial y la brecha social

Al referirse al vínculo entre las organizaciones empresariales y el Gobierno, distinguió entre los dirigentes que acompañan el programa económico y las pequeñas y medianas empresas que enfrentan una situación crítica. “El empresario, sobre todo el empresario PyME, de la industria, el comercio, el agro, está que trina, pero no da más”, afirmó.

En ese sentido, señaló que cerraron más de 30.000 empresas, de las cuales el 95% eran PyMEs, y cuestionó la falta de reacción de las conducciones empresariales y sindicales. “Hay un divorcio entre la dirigencia y la gente, salvo excepciones”, sostuvo.

osvaldo cornide

Para Cornide, el verdadero conflicto social no está dado por las disputas entre dirigentes, sino por la desigualdad. “La grieta no es entre dirigentes. Lo que hay que cerrar es la grieta entre los que están mal y los que están bien”, expresó. Y agregó que mientras algunos sectores sobreviven recolectando cartones, otros obtienen ganancias millonarias mediante negocios con el Estado y la bicicleta financiera.



El rol del Estado, las PyMEs y la generación de empleo

El dirigente también vinculó el crecimiento de la economía informal, que estimó en casi el 50% del mercado, con el cierre de fábricas y comercios y la paralización de la construcción. Según explicó, estas consecuencias responden a “una política que quita trabajo a la gente”.

Frente a ese escenario, defendió la necesidad de un Estado con capacidad para fijar prioridades. “La Argentina necesita, como todo país que quiere desarrollarse, un Estado pequeño y fuerte, que fije las prioridades”, planteó.

Sin embargo, cuestionó que la administración de Milei haya utilizado las estructuras estatales para otorgar beneficios a determinados sectores, mientras reduce su intervención en áreas como salud y educación. “No lo usa para auxiliar a las PyMEs que están ahogadas o para permitir la reapertura de fuentes de trabajo. O para hacer obra pública”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el estado de las rutas y cuestionó el destino de los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles. Según afirmó, dos terceras partes de esos recursos permanecen colocadas a plazo fijo en lugar de destinarse a las obras correspondientes. “Entonces, esto no puede seguir así”, concluyó Cornide, al reclamar que los recursos públicos se orienten a las necesidades productivas y sociales del país.