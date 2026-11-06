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JORNADA DE VACUNACIÓN GRATUITA Y TESTEOS PARA PERSONAS MAYORES

 La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, llevará adelante una nueva Jornada de Vacunación y Prevención de la Salud destinada a personas mayores, con el objetivo de promover el acceso a la prevención, facilitar los controles sanitarios y continuar fortaleciendo el cuidado integral de la salud.
Concordia06/11/2026pregonandopregonando

 La actividad se desarrollará el próximo viernes 6 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas, en la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad.

 Durante la jornada se aplicarán de manera gratuita las vacunas Antigripal, Hepatitis B, Antitetánica y Antineumocócica, de acuerdo con el Calendario Nacional de Vacunación y las indicaciones del personal sanitario. Asimismo, se realizarán testeos gratuitos de VIH y sífilis, con el propósito de promover la detección temprana y el acceso oportuno a la atención de la salud.

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 La propuesta se llevará adelante en coordinación con el Área de Inmunizaciones Municipal, el Nodo Epidemiológico Municipal en Inmunizaciones y el Nodo Epidemiológico Departamental del Hospital Delicia Concepción Masvernat.

 Desde el municipio se invita a las personas mayores a participar de esta iniciativa y acercarse con su DNI y, en caso de contar con ella, su libreta de vacunación, a fin de facilitar la revisión y actualización de los esquemas correspondientes.

 Esta jornada forma parte de las políticas públicas que impulsa el municipio para acercar los servicios de salud a la comunidad, fortalecer las acciones de prevención y promover un envejecimiento activo y saludable

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