JORNADA DE VACUNACIÓN GRATUITA Y TESTEOS PARA PERSONAS MAYORES

La actividad se desarrollará el próximo viernes 6 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas, en la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad.

Durante la jornada se aplicarán de manera gratuita las vacunas Antigripal, Hepatitis B, Antitetánica y Antineumocócica, de acuerdo con el Calendario Nacional de Vacunación y las indicaciones del personal sanitario. Asimismo, se realizarán testeos gratuitos de VIH y sífilis, con el propósito de promover la detección temprana y el acceso oportuno a la atención de la salud.

vacunas

La propuesta se llevará adelante en coordinación con el Área de Inmunizaciones Municipal, el Nodo Epidemiológico Municipal en Inmunizaciones y el Nodo Epidemiológico Departamental del Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el municipio se invita a las personas mayores a participar de esta iniciativa y acercarse con su DNI y, en caso de contar con ella, su libreta de vacunación, a fin de facilitar la revisión y actualización de los esquemas correspondientes.

Esta jornada forma parte de las políticas públicas que impulsa el municipio para acercar los servicios de salud a la comunidad, fortalecer las acciones de prevención y promover un envejecimiento activo y saludable