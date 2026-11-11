Discurso mata castas:
Osvaldo CornideArgentina11/11/2026
Notorios dirigentes políticos, empresarios y sindicales de "la casta", son todos iguales
PREGONANDO PREGONANDO
Quisieron con su presencia , copar los actos del Papa.
Pero se atragantaron con las valientes palabras de Leon XIV. Dios existe!
Conclusión evidente; Ni libertarios ni estatistas pueden quedarse con las definiciones del Papa. Fuerza Suma si.
Porque promueve con transparencia Desarrollo integral, Gobierno de Unidad y Transformación nacional y aplicación de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.
Muy lamentable todo esto, ostentación y farándula en el VIP.
Ni PYMES ni cartoneros , discapacitados o universitarios, encima, las castas políticas, sindicales y
empresarias copando los actos por la democracia y el trabajo.
Esta es la grieta argentina.
Los que sufren frente a los que se benefician. Hasta cuando?