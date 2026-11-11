Discurso mata castas:

Quisieron con su presencia , copar los actos del Papa.

Pero se atragantaron con las valientes palabras de Leon XIV. Dios existe!

osvaldo cornide

Conclusión evidente; Ni libertarios ni estatistas pueden quedarse con las definiciones del Papa. Fuerza Suma si.

Porque promueve con transparencia Desarrollo integral, Gobierno de Unidad y Transformación nacional y aplicación de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

Muy lamentable todo esto, ostentación y farándula en el VIP.

Ni PYMES ni cartoneros , discapacitados o universitarios, encima, las castas políticas, sindicales y

empresarias copando los actos por la democracia y el trabajo.

Esta es la grieta argentina.

Los que sufren frente a los que se benefician. Hasta cuando?