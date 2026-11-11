#Atención: LA SEGURIDAD DEL PAPA, LA FAA Y EL NEGOCIO DE LOS CORRUPTOS
Tal como informaron todos los medios especializados, la Fuerza Aérea Argentina dispuso de cuatro aeronaves IA 63 Pampa para el control del espacio aéreo en la visita Papal.
Estos aviones estuvieron al mando de pilotos profesionales de la FAA cuyo salario ronda los $ 1,5 Millones
Mientras tanto sobre la tierra decenas de miles de personas se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires por la presencia del Papa León XIV por la misa celebrada por el Pontífice en el Monumento a los Españoles.
La encargada de la seguridad privada fue ni más ni menos que Tech Security SRL, la empresa de la familia de los hermanos Menem, cuyos agentes se los vio a lo largo y a lo ancho del evento multitudinario. Una vez más, la compañía de los riojanos se quedó con un suculento negocio de unos $ 8.000 Millones.
También el ex Jefe de gabinete Manuel Adorni participo con su empresa Recordvisión que pudo obtener un módico contrato de $ 3.090 Millones para la transmisión del acto religioso.
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