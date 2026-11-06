Desde la Mesa REPUDIAMOS la represión y la tremenda agresión que sufrieran las compañeras portadoras de la bandera Argentina

A continuación se analizó sobre la pérdida de puestos laborales en la provincia que alcanza un 7% del total de planta, con pérdidas de derechos que se acentúan peligrosamente.

Se recordó la advertencia que hoy se confirma con la grave crisis que el IOSPER atraviesa, una tremenda crisis que afecta al conjunto de los afiliados.

Situaciones que van desde la suspensión de cirugías programadas, internaciones, estudios, a lo que se suman reclamos de las cuidadoras domiciliarias que hace 3 meses que no cobran, acompañantes terapéuticos, rehabilitadores/ras, prestadores que hace un año que no perciben el sueldo y sigue el recuento sobre el estado de crisis. Que es de tal gravedad que nos debemos, analizar realizar una movilización a la delegación local para requerir información.

Por otra parte desmentimos las informaciones sobre que la situación en el sistema de salud pública funciona de forma óptima y de que Nación a través del PAMI se encuentra al día.

Las afirmaciones del Ministro de Salud se contraponen con la grave realidad de un sistema totalmente saturado, colapsado, con una crisis que resiente cada día la atenciones de miles de pacientes y que aumentan desproporcionadamente. Una mención que no debemos olvidar pacientes oncológicos en el mes pasado, no recibieron medicamentos hasta el momento, solo tienen una promesa de que se normalizará en el menor tiempo posible.

A continuación el compañero Jorge López analizó con sumo cuidado la crisis que atraviesa el PAMI y la pérdida de atención sanitaria que padecen 15000 afiliados que deambulan con cierta incertidumbre que los arroja a un abismo.

También se recordó que desde la Mesa siempre estuvimos recabando información y alertando sobre la gravedad de la crisis que afecta al PAMI y también mencionó la alerta sobre el IOSPER de situaciones que se están dando actualmente. Se saludó con beneplácito el reconocimiento de la justicia sobre las torturas y desapariciones que se llevaron a cabo durante la dictadura en el regimiento de Concordia.

El compañero historiador "Chino" Cabrera se refirio a las elecciones de EEUU y sobre el triunfo demócrata con presencia de representantes latinos, musulmanes, nativos indígenas y personas de color, un cambio tan sustancial que nos permite pensar en un futuro diferente, mucho más justo; renaciendo la esperanza.

A continuación la compañera Liliana Polastri mencionó la tremenda injusticia llevada a cabo con el despido de la compañera científica del INTA Virginia Aparicio que puso en evidencia la tremenda contaminación de los productos agroquímicos que envenenan al grueso de la población.

El compañero Julio Perlestein analizo en profundidad el endeudamiento que afecta a un número importante de la población entrerriana y en particular a los concordienses. La peligrosidad de préstamos y prestamistas usureros, junto a esto el tremendo flagelo de la ludopatia que sufren los jóvenes y que también conlleva contraer deudas que luego no podrán pagar.

Muy importante anunciamos que el próximo 18 de noviembre estaremos contando con la presencia de la compañera Celeste Pérez. Escritora, militante justicialista, que presentara un libro sobre cuentos de abuelos para nietos.

Desde la Mesa REPUDIAMOS la represión y la tremenda agresión que sufrieran las compañeras portadoras de la bandera Argentina mientras sufrían la represion en Bs. As. Acordamos hacerles llegar nuestra solidaridad.

Nos faltó tratar sobre llevar nuestra presencia a las sesiones del Concejo Deliberante ante la falta de respuesta por el pedido de la a banca del pueblo. Está consideración, los jóvenes de la UJS nos recordaron con mucho respeto en una charla y por lo tanto debemos ser respetuoso de una desicion que debemos corresponder.



Cómo así también informalmente hemos charlado sobre extender en algún momento nuestra marcha al final a la peatonal debemos considerarlo como una opción.

Se confirmo participar de la Marcha del Orgullo, del próximo 14 de noviembre acompañando al Colectivo LGBT.