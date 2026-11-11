PREGONANDO PREGONANDO

Conmoción en el ámbito gremial y político de Concordia

En la mañana de este miércoles (11/11/26) se comenzó a conocer lo que luego sería una fuerte e importante noticia en el ámbito de la ciudad de Concordia.
Concordia11/11/2026pregonandopregonando

Muchas son las palabras vertidas por este hecho, que va directamente a las entrañas de la Municipalidad de Concordia, y a los familiares de MAXI TORRES,

Maxi Torres un dirigente municipal de larga trayectoria, conocido por su intensa actividad, tanto en lo gremial como político y social.image

Los que conocieron algo de El es que no fue un dirigente más, se podrán decir y contar muchas anécdotas, las buenas y las otras, pero pesarán sin dudas mucho más las buenas acciones en defensa de sus afiliados, los trabajadores municipales, también conocido por su solidaridad.

Muchos son, los que en la Municipalidad de Concordia le deben a sus gestiones y no sólo dentro del municipio sino también en la ciudad.

Muchos lo recordaran por su actividad, muchos lo consideran un hermano, un compañero, un trabajador, un amigo y gremialista conciliador.

Lo que si se pueden estar seguro muchos que no será fácilmente olvidado.

Últimos artículos
Te puede interesar
image

CORTE DE CALLE DURANTE ESTE MARTES 10 DE NOVIEMBRE

pregonando
Concordia09/11/2026
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte informa que este martes 10 de noviembre y debido a trabajos en una vivienda particular, se producirá un corte de tránsito que afectará al siguiente sector:
logo compromiso

Compromiso por Concordia propone debates obligatorios para candidatos a intendente y viceintendente

Juan P Portugou
Concordia07/11/2026
El partido político local presentó este jueves un nuevo proyecto de ordenanza para que, antes de cada elección municipal, quienes aspiren a conducir el Ejecutivo y a presidir el Concejo Deliberante debatan sus propuestas en encuentros separados, organizados por las universidades de la ciudad. El proyecto fue ingresado al Municipio para que el Intendente lo eleve al Concejo Deliberante.
vacunas

JORNADA DE VACUNACIÓN GRATUITA Y TESTEOS PARA PERSONAS MAYORES

pregonando
Concordia06/11/2026
 La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, llevará adelante una nueva Jornada de Vacunación y Prevención de la Salud destinada a personas mayores, con el objetivo de promover el acceso a la prevención, facilitar los controles sanitarios y continuar fortaleciendo el cuidado integral de la salud.
Lo más visto