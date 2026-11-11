Conmoción en el ámbito gremial y político de Concordia

Muchas son las palabras vertidas por este hecho, que va directamente a las entrañas de la Municipalidad de Concordia, y a los familiares de MAXI TORRES,

Maxi Torres un dirigente municipal de larga trayectoria, conocido por su intensa actividad, tanto en lo gremial como político y social.

Los que conocieron algo de El es que no fue un dirigente más, se podrán decir y contar muchas anécdotas, las buenas y las otras, pero pesarán sin dudas mucho más las buenas acciones en defensa de sus afiliados, los trabajadores municipales, también conocido por su solidaridad.





Muchos son, los que en la Municipalidad de Concordia le deben a sus gestiones y no sólo dentro del municipio sino también en la ciudad.

Muchos lo recordaran por su actividad, muchos lo consideran un hermano, un compañero, un trabajador, un amigo y gremialista conciliador.

Lo que si se pueden estar seguro muchos que no será fácilmente olvidado.