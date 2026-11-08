(CRA) se reunió con Sturzenegger y planteó sus reparos sobre la utilización de la plataforma Visec para exportar a Europa

Autoridades de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se reunieron este jueves a última hora con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para plantear la preocupación del sector por la implementación de la plataforma de certificación antideforestación Visec, impulsada por el sector exportador, y el cumplimiento del Reglamento 1115 de la Unión Europea.

Durante el encuentro, la comitiva de CRA, integrada por el presidente de la entidad, Carlos Castagnani, el vicepresidente José Ignacio Colombatto y al delegado de la Comisión de Medio Ambiente, Ernesto Messina, plantearon al funcionario nacional "la necesidad de que todas las plataformas reconocidas puedan operar libremente y en igualdad de condiciones", y que sea el productor "quien tenga la libertad de elegir cuál utilizar para acreditar el cumplimiento de los requisitos, sin que esa decisión quede condicionada por los frigoríficos o los compradores".

Según indicó la entidad rural en un comunicado, no están a favor ni en contra de ninguna de las plataformas, sino que "el reclamo apunta al funcionamiento del sistema".

"La implementación actual agrega trámites, costos y exigencias burocráticas a los productores, que ya deben afrontar numerosas obligaciones administrativas. A esto se suma la preocupación por la utilización de la certificación como argumento comercial para aplicar descuentos y desvalorizar el precio de la producción", argumentaron.

Para CRA, "cumplir con las exigencias ambientales de los mercados internacionales no puede convertirse en una nueva carga para el productor ni en una herramienta para pagarle menos. Si se habla de premiar la producción sostenible, ese reconocimiento debe traducirse en un adicional sobre el precio de mercado y no en un descuento".

"CRA continúa llevando la voz de los productores a los ámbitos de decisión, trabajando para encontrar una solución que respete la libertad de elección, simplifique los procedimientos y defienda el valor de la producción argentina", indicaron desde la entidad.

Conflicto

Desde el comienzo de la discusión sobre las nuevas exigencias antideforestación para la importación de soja y carne vacuna por parte de la Unión Europea, entre otros productos, CRA se ha manifestado, en primer término, en contra de dicho reglamento y, posteriormente, de la utilización de la plataforma Visec como única herramienta de certificación.

De hecho, esta posición ha generado ciertos cortocircuitos dentro de la Mesa de Enlace, con duras críticas por parte de directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

“CRA tiende a desinformar, a comunicar erróneamente y a poner a los productores con énfasis en estar enojados, lo cual es entendible, pero generar empatía a partir de un tema que es una imposición, es la añoranza de la 125″, dijo el director de la SRA, Andrés Costamagna, este jueves respecto al posicionamiento de CRA ante las exigencias europeas.

A esto agregó: “quieren volver a la 125. Quieren volver al 2008 para discutir y demás. Es cierto, es una imposición de la Unión Europea, una barrera arancelaria, etcétera, etcétera. Es cierto que CRA siempre tuvo la posición del negacionismo extremo”.

Tales afirmaciones generaron la reacción inmediata de CRA, que envió una carta al presidente de la SRA, Nicolás Pino, pidiéndole explicaciones al respecto.

“Nos dirigimos a usted (por Nicolás Pino) con motivo de las manifestaciones públicas efectuadas por el director de esa entidad, Sr. Andrés Costamagna, durante una entrevista en Canal Rural el día de la fecha, en la que, al referirse a la actuación y posición institucional de CRA, formuló expresiones que consideramos agraviantes, descalificatorias y carentes del respeto que debe primar en el vínculo entre instituciones que comparten la representación gremial del sector agropecuario”, comienza la misiva mandada al titular de la SRA.

A continuación, la misiva, que lleva la firma de Castagnani, solicitó a Pino "que nos informe expresamente si tales manifestaciones responden a la posición institucional de la Sociedad Rural Argentina o si, por el contrario, constituyen apreciaciones personales de su director, que no representan ni comprometen el pensamiento de esa entidad con respecto a CRA".