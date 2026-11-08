(CRA) se reunió con Sturzenegger y planteó sus reparos sobre la utilización de la plataforma Visec para exportar a Europa
campo08/11/2026 Cla
Autoridades de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se reunieron este jueves con el funcionario nacional, y plantearon sus preocupaciones por el reglamento antideforestación impuesto por la Unión Europea.
También ayer, CRA mantuvo un duro cruce con la Sociedad Rural por declaraciones de uno de los directores de esta, quien se dirigió en fuertes términos a la postura de la entidad que dirige Castagnani respecto a la temática en cuestión.
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