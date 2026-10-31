Santiago del Estero. El girasol se acerca al cierre de la siembra con buenas condiciones generales

Relevamiento del 5 al 11 de octubre

La superficie sembrada se estima en 151 mil hectáreas, un 13 % superior a la campaña pasada y más del triple del promedio histórico, alcanzando un récord provincial con predominio de lotes en buenas a muy buenas condiciones. El relevamiento de maíz voluntario muestra una mayor concentración de lotes en Belgrano, Rivadavia y Moreno, mientras que las poblaciones de la chicharrita del maíz registran una disminución durante octubre.

Durante la primera quincena de octubre, la siembra de girasol se encontraba próxima a finalizar, con un avance similar al registrado en la campaña anterior y 10 puntos porcentuales por encima del promedio histórico. La superficie sembrada se estima en 151 mil hectáreas, un 13 % superior a la campaña pasada y más del triple del promedio histórico, alcanzando un récord provincial.

Según lo informado por colaboradores del DIA, en la mayor parte del área relevada no se observaron efectos asociados a estrés hídrico ni térmico. Sin embargo, se identificaron síntomas leves asociados al déficit hídrico en sectores del departamento Moreno, particularmente en las zonas de Roversi y Quimilí.

En cuanto al estado general del cultivo, predominaron las condiciones buenas y muy buenas, destacándose los departamentos Belgrano, General Taboada y Rivadavia por una mayor proporción de lotes en muy buen estado. Sin embargo, respecto del relevamiento de septiembre, la proporción de lotes en estado regular y malo aumentó cinco puntos porcentuales, lo que podría estar asociado a la disponibilidad desigual de humedad en el suelo durante las primeras etapas de desarrollo.

Por otra parte, se observó cierta heterogeneidad fenológica, vinculada principalmente a las diferencias en las fechas de siembra, que se extendieron entre agosto y septiembre, según destacó un referente técnico. Como se muestra en el siguiente gráfico, los cultivos se encontraban entre el tercer y el séptimo par de hojas verdaderas, evidenciando distintos grados de avance en su desarrollo vegetativo.

Elaboración del DIA a partir de datos de la red de colaboradores de la BCCBA.

En cuanto al estado sanitario, en gran parte del área relevada no se registró presencia de plagas. En el departamento Belgrano se detectaron orugas cortadoras con una incidencia baja a moderada, además de presencia puntual de trips y caracoles. Por su parte, en Moreno se reportó baja presencia de orugas cortadoras y defoliadoras, así como de arañuela (Tetranychus urticae), mientras que en Rivadavia se identificaron arañuelas, orugas medidoras y oruguitas de la verdolaga (Loxostege bifidalis), también en niveles bajos. En términos generales, los técnicos señalaron que las plagas detectadas no generaron complicaciones significativas para el desarrollo del cultivo.

Respecto de las enfermedades, se reportaron casos puntuales de mildiu del girasol (Plasmopara halstedii) en lotes de la zona de Guardia Escolta, departamento Belgrano.

Tablero interactivo – Estimaciones por departamento

Elaboración del DIA a partir de datos de la red de colaboradores de la BCCBA.

En octubre, la mayor concentración de lotes con maíz voluntario se registró en los departamentos Belgrano, Rivadavia y Moreno. Su seguimiento resulta relevante, ya que estas plantas pueden actuar como puente verde y favorecer la persistencia de la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) entre campañas.

Fuente: Informe N° 52 de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis).

De acuerdo con el Informe N.° 52 de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis), durante la primera quincena de octubre se acentuó la disminución de las poblaciones del vector. En el oeste de Santiago del Estero, la categoría de 1 a 4 adultos por trampa fue la más frecuente, representando el 25% de las localidades relevadas, mientras que Las Termas de Río Hondo y Lilo Viejo registraron las mayores capturas, con 16 adultos por trampa cada una. Pese a esta tendencia de retracción poblacional, el informe destaca la importancia de continuar con el monitoreo del vector y el manejo del maíz voluntario para reducir su persistencia entre campañas.

Contexto climático

Según datos del satélite GPM, durante septiembre las precipitaciones presentaron una distribución heterogénea en Santiago del Estero, con los mayores acumulados en los departamentos Moreno, Copo, Alberdi y Pellegrini. En gran parte del territorio provincial, los registros superaron el promedio histórico, mientras que en algunos sectores se mantuvieron próximos a los valores habituales o por debajo de ellos.

Elaboración del DIA a partir de datos del satélite GPM.

Elaboración del DIA a partir de datos del satélite GPM.

De acuerdo con el pronóstico publicado por el Centro de Predicción Climática de la NOAA en octubre de 2026, existe una probabilidad cercana al 100% de que las condiciones El Niño persistan durante los próximos meses. Las proyecciones indican una elevada probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026, con un debilitamiento progresivo hacia el otoño de 2027. Para el trimestre mayo-junio-julio, la probabilidad de condiciones neutrales alcanza el 70%.

Fuente: NOAA/CPC (2026, octubre).

Para el trimestre octubre-diciembre de 2026, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica una mayor probabilidad de precipitaciones inferiores a lo normal en una franja que se extiende de norte a sur por el oeste de Santiago del Estero, condiciones normales en sectores del centro y superiores a lo normal hacia el este provincial. Respecto de las temperaturas, se prevén valores superiores a lo normal.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

La campaña en imágenes

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