PREGONANDO PREGONANDO

El mundo rural reclama este 29N medidas adaptadas y garantizar los recursos para mantener el territorio

El territorio rural también alza la voz y tiene sus peticiones para la próxima cita electoral.
Las organizaciones de desarrollo rural piden garantizar los recursos, medidas adaptadas a las peculiaridades de los pueblos y dar certidumbre sobre su gestión desde el ámbito local.
campo09/11/2026 Efeagro/Alberto Morante

El presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Rafael Llamas, ha indicado a EFE Agro que su principal solicitud de cara a la cita con las urnas es que los grupos de acción local (GAL) y las políticas Leader tengan una «fijación adecuada y reservada que garanticen los recursos que ya gestionaban».image

Llamas ha afirmado que es «fundamental» para «trasladar certidumbre al territorio».

Además, ha destacado que no se debe olvidar la transversalidad con la que hay que trabajar en el medio rural, con fondos como los procedentes de la PAC pero también recursos de cohesión que estén al servicio de las áreas rurales.

Quieren también que se asegure el carácter obligatorio del desarrollo local participativo, con recursos propios y acceso a Leader en todos los territorios rurales, «sin restricciones geográficas».image

El río Deva a su paso por el pueblo de Panes (Asturias). Efeagro/Nerea Díaz
Por su parte, la Red Estatal de Desarrollo Rural (Reder) ha puesto el foco de sus peticiones en los fondos Leader de la Unión Europea en España.

Reder han considerado necesario desarrollar un argumentario documentado sobre la eficacia, eficiencia y resultados de la ejecución del Leader tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el nacional.

La red busca que estos fondos sean una «herramienta útil» para los territorios rurales y que dé respuesta a los cambios que se producen a gran velocidad.

En esta línea han pedido que se mantengan las unidades de apoyo a los GAL que permite que estos sean un «punto de encuentro, intercambio y apoyo».

Las mujeres rurales en el centro de las políticas
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) ha pedido que las necesidades y los derechos de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural ocupen «un lugar central» en las políticas de la próxima legislatura.

El documento que recoge las propuestas de la federación reparte sus medidas en cinco pilares: empleo, emprendimiento, titularidad compartida, violencia de género, salud, cuidados, envejecimiento, participación y servicios públicos.

imageImagen de archivo de una mujer recolectando berenjenas en Almagro (Ciudad Real). EFE/Jesús Monroy
Por ejemplo, Fademur reclama un estatuto para proteger y apoyar a las mujeres rurales y un programa estatal estable de apoyo a las emprendedoras con financiación plurianual y ayudas a fondo perdido.

El turismo rural como fuente de empleo
Si hay una actividad que se desarrolla en todo el territorio del país es el turismo rural.

Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística con cifras hasta septiembre, en España hay 17.379 alojamientos rurales abiertos, que ofertan 179.826 plazas y que emplean a 29.101 personas.

En este caso, la Red Española de Turismo Rural (Redtur) ha puesto en el foco de sus propuestas en avanzar hacia un «turismo reglado» que genere empleo, diversifique las economías rurales y ofrezca oportunidades.

Además, han pedido políticas fiscales, turísticas y de vivienda «adaptadas» a la realidad del medio rural.

imageLa Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) ha abogado, por su parte, por una «única» declaración del sector como bien estratégico nacional.

Según ha reconocido su presidente, Pedro Carreño, esa petición es lo que realmente merece el trabajo que está realizando el sector porque «donde hay turismo rural, al menos los pueblos no cierran».

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