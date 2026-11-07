"Por mal desempeño de funciones" La Policía de Paraguay detiene al ya expresidente Santiago Peña tras ser destituido por el Senado

La Policía de Paraguay ha detenido al ya expresidente Santiago Peña por "lesión de confianza" solo minutos después de que el Senado lo destituyera del cargo y lo dejara sin fueros, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno Bank. El expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo también se ha presentado ante las autoridades locales tras emitirse una orden de detención en su contra, en el marco del escándalo, un caso que derivó este viernes en la destitución del ahora exmandatario Santiago Peña.

La orden de arresto, dirigida al comandante de la Policía Nacional, pedía garantizar la detención domiciliaria de Peña "hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción" de Asunción.

Horas antes de la orden de detención, el Senado de Paraguay destituyó al presidente Santiago Peña tras declararlo culpable de "mal desempeño de funciones". Con el voto a favor de los 44 senadores presentes, Peña, de 47 años, se convierte en el segundo mandatario en la historia reciente del país desalojado del poder mediante un juicio político, tras el izquierdista Fernando Lugo (2008-2012). Su caída supone el desenlace de la grave crisis institucional desatada por la quiebra de Ueno Bank y los severos cuestionamientos sobre sus vínculos con el desvío de fondos públicos.

La magnitud del agujero financiero ha sido el detonante final. Los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político cifraron en unos 1.200 millones de dólares la pérdida para "el pueblo paraguayo" tras el cierre de la entidad, llegando a pedir la culpabilidad del ya exmandatario, al que calificaron como "el desfalcador más grande de la historia" del país. Esta situación ha dejado con los ahorros congelados a miles de usuarios, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones que inyectó millonarios recursos en el banco privado durante el mandato de Peña.

El dirigente no acudió al Legislativo para defenderse, pese a haber sido convocado personalmente, y delegó su representación en los letrados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes presentaron una defensa estrictamente "técnica" y "jurídica". De hecho, Peña permanecía todavía en el cargo debido a que el Congreso no se había pronunciado por falta de cuórum sobre la dimisión que él mismo había presentado el jueves en un intento desesperado de frenar su destitución.

Poco antes de la votación definitiva, Peña justificó su amago de renuncia asegurando que buscaba evitar más daño al país. "No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal", señaló en su cuenta de X, en un mensaje en el que llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad tras asegurar que enfrentaba "uno de los momentos más difíciles" de su vida.

La crisis estalló cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una institución con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. El supervisor detectó graves problemas de solvencia, bloqueando de facto el acceso a los recursos de los ciudadanos y precipitando un terremoto político que ha derivado en la sucesión presidencial, que recae ahora sobre su hasta hoy vicepresidente, Pedro Alliana.