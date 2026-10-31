Kaja Kallas se enfrenta a Lavrov en el G20 y denuncia sus "mentiras" sobre Ucrania

La responsable de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha acusado al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, de decir "muchas mentiras" sobre temas como la guerra de Ucrania durante las conversaciones con los ministros del G20 en Atlanta este viernes.

"Estábamos hablando de la gran crisis geopolítica, incluida Ucrania, y pudimos abordar directamente a Serguéi Lavrov sobre ello", dijo a la agencia de noticias AFP. "Por supuesto, planteó muchas mentiras, muchas narrativas falsas" que los europeos cuestionaron, añadió Kallas.

Según una fuente diplomática citada por AFP, responsables europeos también aprovecharon la oportunidad para aumentar la presión sobre Moscú mientras trataban de lograr un alto el fuego en el mar Negro, lo que provocó la reacción de Lavrov. El ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, señaló que también le dijo a Lavrov en la sesión plenaria que "debería tener el valor de decirle a Putin que Rusia no ganará esta guerra".

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Según las informaciones, el ministro británico también se habría enfrentado a Lavrov por un reciente ataque contra una línea ferroviaria en Dnipró que causó la muerte de 15 personas, mientras recalcaba que Moscú es el "agresor" en el conflicto, que comenzó en febrero de 2022 cuando las fuerzas rusas lanzaron su invasión a gran escala.

En una rueda de prensa este viernes, Lavrov "celebró" la disposición de Estados Unidos a entablar un diálogo con Moscú y arremetió contra lo que calificó de "boicot arrogante" por parte de Europa. "Esta es una buena lección para nuestros colegas europeos", dijo sobre la postura de Washington.

Según las informaciones, varios responsables presentes en las reuniones también se negaron a posar para la "foto de familia" con Lavrov, lo que llevó a los organizadores estadounidenses a cancelar la foto.

Las reuniones del G20 tienen lugar pocos días antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que determinarán el equilibrio de poder en el Congreso durante los dos últimos años en el cargo del presidente estadounidense, Donald Trump.

EE.UU. aprueba un paquete de misiles Patriot para Ucrania

Este viernes, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que Washington había dado luz verde a un paquete de 500 interceptores Patriot PAC-3 por valor de 2.100 millones de dólares (aproximadamente 1.800 millones de euros) para Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha seguido pidiendo a sus aliados estadounidenses y europeos más interceptores para sus fuerzas, mientras Ucrania sigue soportando ataques rusos con misiles y drones. Y aunque ha celebrado el nuevo paquete y ha agradecido a EE.UU. su "decisión firme", advirtió que la entrega podría demorarse años.



"500 interceptores PAC-3 es una cifra importante y muy pronto, este invierno, PODRÍAN constituir un paquete de defensa muy eficaz", escribió Zelenski en una publicación en X. "Sin embargo, se ha estipulado que las entregas podrían comenzar SOLO DENTRO DE UNOS AÑOS", añadió.

"Estamos pidiendo a nuestros socios estadounidenses que encuentren una solución para el momento en que haya un peligro real y una necesidad real de utilizar interceptores PAC-3". El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se ha reunido con Lavrov al margen del G20 en Atlanta.

Fuentes adicionales • AFP