Martin Quiróz “queremos nuestro espacio y vamos a luchar si hay internas. Vamos a competir”

...si o no a las internas “nosotros lo que tenemos que hablar hoy sobre las internas, vamos a volcarnos como si fuera una escalera, yo creo que el último escalón que tendríamos hablar es el de las candidaturas, pero para llegar al último escalón, a estar arriba, tenemos que comenzar por las bases, por la militancia, entonces cuando hablamos de las bases decimos: hablemos, escuchemos a las bases, hagamos propuestas, hablemos de unidad y en ese sentido ahí recién podemos hablar y ordenar el Partido, estamos en una encrucijada en un "trasvasamiento generacional", estamos luchando por la unidad”

Ante aquellos reclamos de los que dicen "QUEREMOS CARAS NUEVAS, BASTA DE LOS DE SIEMPRE QUE YA FUERON", Quiróz expresó a ( i/p ) “creo que tocamos un punto de inflexión interesante, porque nosotros tenemos militancia, desde la Unidad Básica de La Bianca, donde hay muchos compañeros militantes, donde nosotros venimos haciendo actos, festejamos el Día del Niño, ahora estamos organizando el Día del Militante”

Continuo Quiróz “en la Plaza de la Bianca hay una Piedra que recuerda a los viejos militantes, la que está en el medio de esta Plaza, ahí realizaremos el acto. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar consciencia, peronizar a la gente, porque la gente muchas veces no tiene la oportunidad o no la tuvo, de estar en el peronismo, nosotros queremos estar y estamos haciendo para estar. Queremos nuestro espacio y vamos a luchar si hay internas. Vamos a competir.

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Por ultimo expreso a ( i/P ) “trabajemos para que lleguemos a lo que deseamos, que lleguemos los que estamos preparados. Una cosa muy importante, para estos desafíos hay que tener Tiempo, Ganas y dejar muchas cosas de lado, conocimiento de las causas, desde ahí a partir desde las bases, como militante que me considero, estamos en el camino correcto, estamos concientizando a la gente, por ultimo “NADA SIN PERON Y TODO CON PERON” de ahí vamos a entender como va a funcionar el peronismo en adelante”

Fuente: infobyn/ pregonando Fopto: ByN