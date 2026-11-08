Gift Okunrobo, oro en triple salto en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar

La española Gift Okunrobo, de 17 años, se proclamó campeona olímpica de la Juventud en triple salto en Dakar 2026 después de imponerse en una ajustada final. La navarra logró un mejor salto de 12,69 metros en el sexto intento, apenas dos centímetros más que la rumana Amelia Ioana Negulescu, que se colgó la plata con 12,67.

El podio lo completó la burkinesa Zalissa Zongo, también con 12,67 metros, aunque relegada a la tercera posición por el criterio de desempate. La igualdad fue máxima en una competición en la que apenas dos centímetros separaron a las tres medallistas.

"¿Cómo puedo ganar unos Olímpicos con el último salto y con mi otra pierna? Mi entrenador y yo lo estábamos hablando y me había dicho: 'Da igual con cuál te dé, tú salta. Vale, último intento, con la otra pierna, y he saltado. Por dos centímetros ¡Qué locura! ¡Ay, qué locura! ¡Ay, qué locura!", repetía ante las cámaras del Comité Olímpico Español. "Ahora, a disfrutar", añadía.

El oro de Okunrobo en Dakar es el primero de la delegación española y latercera medalla tras la plata y el bronce de Diego Molina y Blanca López, respectivamente, en la prueba individual de C1x de remo de mar.

Un último salto que vale oro

Okunrobo, que empezó en las vallas y la velocidad pero encontró su lugar en las pruebas de salto, fue construyendo su triunfo a lo largo del concurso. Comenzó con 11,79 metros, mejoró hasta los 12,22 en su segundo intento y alcanzó los 12,42 en el tercero. Después llegaron dos saltos nulos, pero la española guardaba su mejor registro para el último intento: 12,69 metros, la marca que le dio el oro.

Negulescu, por su parte, encontró su mejor versión en la recta final. Después de dos primeros intentos nulos, consiguió 12,34 metros en el tercero y terminó firmando 12,66 en el quinto y 12,67 en el sexto, quedándose a solo dos centímetros del título. Zongo había llegado a los 12,67 en su tercer salto, pero no pudo mejorar esa distancia en sus tres intentos restantes.

Hija de migrantes nigerianos, llegaba a la cita con la cuarta mejor marca mundial del año en su categoría: 13,23 metros que le dieron un bronce en el Europeo sub-18 de Rieti y un billete a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Esta oro, además, sirve para confirmar a la gran promesa española de salto que en 2026 ha sido doble campeona de España de su categoría por partida doble: en salto de longitud y triple salto, al aire libre y en pista cubierta. En total, cuatro oros.

Plata de Graciela Eningo en lucha playa

La de Gift Okunrobo no fue la única medalla de España en esta jornada en Dakar. Graciela Eningo logró una plata en lucha playa tras caer en la final por 1-3 frente a la dominicana Yolayni Rosado.

Okunrobo es una de las grandes esperanzas de la lucha española tras sus bronces sub17 en Mundial y Europeo.