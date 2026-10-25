Marine Le Pen lanza su campaña en Orleans tras la nueva movilización social

Al día siguiente de un congreso en Orleans celebrado bajo fuerte vigilancia policial, que ha ratificado a Jordan Bardella al frente de la Agrupación Nacional (AN), Marine Le Pen ha pronunciado este domingo por la tarde su primer gran discurso de campaña. Ante unos 10.000 militantes, pretende "insuflar un poco de optimismo" en un país en crisis, ha declarado a la prensa.

Según su entorno, la candidata de extrema derecha, considerada favorita en todos los sondeos a seis meses de la elección presidencial, ha preparado un discurso "de alto nivel", pensado para exponer su "visión" en torno a un tema central: "el renacimiento".

La AN debe empezar así a desplegar su proyecto presidencial, después de haber presentado su contrapresupuesto dos semanas antes. La cuestión de la vivienda ya se había abordado durante el inicio del curso político de Marine Le Pen en Hénin-Beaumont el pasado 14 de septiembre.

"Es el único partido que aún no hemos probado"

"Estoy aquí porque voto a Marine Le Pen. Llevo mucho tiempo queriendo que se convierta en presidenta, porque, para mí, el país está hoy muy mal y creo que es la única que puede levantarlo", cuenta Karine, una simpatizante, al micrófono de 'Euronews'.

Entre sus prioridades cita la seguridad, el trabajo, la vivienda, temas que, según ella, "hacen funcionar el país". Dice comprender "la desazón de los jóvenes", pero lamenta su "comportamiento", denunciando excesos al margen de las manifestaciones contra la carestía de la vida.

Otro participante insiste también en la seguridad y el poder adquisitivo. "Estamos aquí para representar a nuestro país, Francia, para representar a los más jóvenes como a los más mayores", explica. Y resume así su elección: "En todo caso, es el único partido que aún no hemos probado, así que queremos probar."

Le Pen en campaña, Bardella al mando del partido

Jordan Bardella, único candidato a su propia sucesión, ha sido reelegido al frente del Agrupación Nacional con el 98,98% de los votos. Durante un tiempo se le consideró como posible aspirante al Elíseo si la condena de Marine Le Pen en el caso de los asistentes parlamentarios europeos le hubiera impedido hacer campaña.

Esta reelección viene a oficializar el reparto de papeles dentro del tándem, presentado a los franceses como la "papeleta ganadora": Marine Le Pen se pone en órbita para la presidencial, mientras que Jordan Bardella, reforzado al frente de la AN, se perfila para convertirse en su primer ministro en caso de victoria.

Mientras Marine Le Pen pretende "tomar altura" en su discurso de este domingo, Jordan Bardella debería volver a hablar sobre varios asuntos de actualidad, en particular la movilización social, los disturbios y el atentado de Trappes. En ese ataque, un hombre armado mató a una persona e hirió a otras cinco. Un acto agravado, según Marine Le Pen, por el "móvil abyecto del racismo".

Otra lección del congreso: Marine Le Pen ha renunciado a presidir el grupo de la AN en la Asamblea Nacional, obligada por la campaña presidencial. El diputado Sébastien Chenu, un estrecho colaborador de la dirigente, la sustituye en ese puesto.

"Algunos habrían querido que no vinierais"

Este sábado por la mañana, una manifestación convocada a iniciativa de varios sindicatos y partidos de izquierda contra la celebración del congreso reunió, en calma, entre 13.000 personas según la prefectura y 26.000 según los organizadores.

"Algunos habrían querido que no vinierais", escribió Marine Le Pen en X dirigiéndose a sus simpatizantes, al tiempo que celebraba el ambiente en el Zénith de Orleans.



En otros puntos del país, el acto II de la movilización contra la carestía de la vida y la política del Gobierno ha sacado a las calles entre 410.000 y 800.000 personas. Se produjeron enfrentamientos puntuales al final del cortejo, mientras que se han registrado 1.314 detenciones.

Este domingo, la Policía ha realizado controles de vehículos a la entrada de Orleans. Un pequeño cortejo no autorizado, de varias decenas de personas, ha intentado llegar al palacio de congresos, coreando consignas antifascistas.

Según la prefectura de la región Centro-Val de Loira y del Loiret, 3.000 miembros de las fuerzas del orden y de los servicios de emergencia están movilizados este fin de semana en Orleans para garantizar el mantenimiento del orden.

Los sindicatos y los chalecos amarillos han prometido seguir saliendo a la calle en las próximas semanas, lo que hace prever un periodo de fuertes tensiones a medida que se acerque la elección presidencial. Marine Le Pen ha acusado, por su parte, al Gobierno de Emmanuel Macron de falta de autoridad y de "negar la realidad" ante las violencias ocurridas el pasado 17 de octubre.