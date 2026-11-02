La repavimentación de calle Ricardo Rojas complicó las cloacas de vecinos de la zona

Los vecinos hacen llegar una nota donde explican que las calles que atraviesan Ricardo Rojas; arterias como Federación, Nogoyá, Chile, Humberto Primo entre otras han comenzado a tener problemas desde que comenzaron las obras municipales.

Además de estar varios día sin agua, o que el agua sea inutilizable por salir “color chocolate”, uno de los principales problemas es que reventaron varias “bocas de tormentas”, y el olor nauseabundo es inaguantable, y advierten que se viene el verano y va a ser peor.

Los vecinos dejan este reclamo al intendente Francisco Azcue ya que los niños comenzaron a tener problemas en la piel, con grandes granos en su cuerpo, y en la zona - Barrio Univeridad y Centenario - hay muchas personas con diferentes discapacidades. Es por esto que acuden al sentido común de los funcionarios para que arreglen lo que complicaron, que están muy contentos por la obra en Ricardo Rojas pero las calles laterales tuvieron sus complicaciones gracias al trabajo municipal.

Mensaje enviado por vecinos de los Barrios Universidad y Centenario