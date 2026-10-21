PREGONANDO PREGONANDO

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a:
Concordia21/10/2026pregonandopregonando

-          Gómez Bernabé, propietarios del inmueble ubicado en calle Colón N°1021; Manzana N°2246; Parcela N°22; Partida Municipal N°38848, y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.

 -          Olmos Juan Manuel, propietario del inmueble ubicado en calle Pasaje Aconcagua N°1224, Manzana Nº1997, Parcela Nº8, Partida Municipal Nº10269 y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.

 -          Zacur Teresita Emilia y otra, propietario del inmueble ubicado en calle Alem N°485, Manzana Nº2708, Parcela Nº16, Partida Municipal N°22720 y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.

 Por más información o consulta, se pueden dirigir a las oficinas de la Dirección de Saneamiento Ambiental, Avenida Gerardo Yoya 76, 1º Piso, Terminal de Ómnibus; en el horario de 7 a 13 horas.

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