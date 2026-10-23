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FERIA PASEO DEL RÍO EN EL PARQUE SAN CARLOS

La Municipalidad de Concordia realizará una nueva edición de la Feria Paseo del Río, en esta oportunidad con una propuesta especial de primavera que reunirá a emprendedores, artesanos y productores locales en uno de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad.
Concordia23/10/2026pregonandopregonando

La actividad tendrá lugar el domingo 25 de octubre, de 14:00 a 18:00, en el Parque San Carlos, en la zona de Belgrano y Arruabarrena. La jornada ofrecerá una oportunidad para recorrer los puestos, conocer productos locales y disfrutar de una propuesta al aire libre pensada para compartir en familia.multimedia.normal.9728dae94e9c265a.bm9ybWFsLndlYnA=

 

La feria busca promover el trabajo de los emprendedores y productores de Concordia, generar espacios de comercialización y fortalecer la economía social, acercando a la comunidad las iniciativas productivas que se desarrollan en la ciudad.

 

Al respecto, Miguel Parra, jefe del Departamento de Economía Social, destacó la importancia de estos espacios para el desarrollo de los emprendimientos locales: “La Feria Paseo del Río es una oportunidad para que nuestros emprendedores puedan mostrar y comercializar sus productos, fortalecer sus proyectos y vincularse directamente con la comunidad. Estos encuentros también permiten poner en valor el trabajo, la creatividad y el esfuerzo de quienes impulsan la economía social en Concordia”.

 

La propuesta es impulsada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Economía Social, en el marco de las acciones destinadas a promover el desarrollo de los emprendimientos locales y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

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