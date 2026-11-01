Cecilia Dieleke hizo historia en Dakar: ganó el oro y batió el récord argentino de los 200 metros espalda

Cecilia Dieleke cerró una jornada inolvidable en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. La argentina se adjudicó la final de los 200 metros espalda con un tiempo de 2m10s05, conquistó la primera medalla de oro para la delegación nacional en Senegal y, además, rebajó el récord argentino absoluto de la prueba. A los 17 años, la nadadora que fue una de las abanderadas del país en la ceremonia inaugural confirmó su condición de una de las grandes promesas del deporte argentino.

Hay un dato contundente: es el primer oro de una nadadora argentina en una competición olímpica.

“Estoy muy bien, muy feliz. Esto es lo que venía a buscar. Es un sueño cumplido”, remarcó la nadadora para Olympics.com en Dakar tras lograr la medalla de oro en la primera prueba de las cuatro en las que está scripta

“Muchas gracias a los argentinos por el apoyo”, remarcó Dieleke, que ya tiene experiencia en dedicar sus triunfos. “Dedico esta victoria a mi entrenador, que me banca todos los días; a mi familia también, que es por ellos por los que estoy en el deporte; a mis amigos, que son quienes me apoyan cuando estoy mal y cuando estoy bien”.

La chica de la sonrisa eterna aventuró: “Sueño con ir a Los Ángeles. Espero que se dé. Y si no se da, será en el 2032”, expresó la nadadora sanmartinense.

Pero por el momento, Dieleke piensa en seguir cosechando títulos en Dakar 2026, donde aún tiene tres pruebas delante después de haber sido la abanderada de Argentina en la Ceremonia de Apertura y la primera nadadora argentina en la historia en zambullirse hacia el oro.

Dominadora desde el arranque

La final la tuvo como absoluta protagonista desde el inicio. Dieleke cubrió los primeros 50 metros en 30s60, pasó por la mitad de la carrera en 1m03s86 y llegó a los 150 metros con un parcial de 1m37s09. En el tramo decisivo sostuvo el ritmo y tocó la pared en 2m10s05. La diferencia sobre sus perseguidoras fue contundente: la griega Eirini Zervou obtuvo la medalla de plata con 2m15s52, a 5s47 de la argentina, mientras que la israelí Ofir Simcha fue tercera con 2m17s44. La italiana Greta Rossi terminó cuarta con 2m19s61.

Dieleke dominó la competencia de principio a fin

El registro tuvo un valor adicional por su impacto en las estadísticas. Dieleke mejoró en 31 centésimas la marca argentina y sudamericana de 2m10s36 que Malena Santillán había fijado el 11 de agosto de 2025. También dejó atrás su mejor tiempo personal, los 2m11s08 alcanzados el 8 de mayo de este año. Así, logró bajar más de un segundo su propia referencia y estableció un nuevo récord nacional.

La señal de lo que podía ocurrir ya había aparecido durante la mañana del domingo. En las eliminatorias dominó su serie con 2m13s73, el mejor tiempo entre todas las participantes, para avanzar a la final. Horas más tarde confirmó los pronósticos con una mejora significativa de ese registro y una actuación sin fisuras en la carrera decisiva.

Cecilia Dieleke, la nadadora argentina que rompió los relojes en los Juegos Suramericanos también brilló en los Juegos de la Juventud

La medalla adquiere una relevancia especial también por el recorrido reciente de la nadadora. Antes de viajar a Dakar había sido designada abanderada de la delegación argentina junto al gimnasta Benjamín Fernández de Landa. Además, llegaba con antecedentes destacados: sumó siete medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, tres de ellas doradas, y había conseguido otras seis preseas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

El éxito en Senegal representa además la 14ª medalla de oro de la Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La primera fue la obtenida por Brian Toledo en lanzamiento de jabalina en Singapur 2010. Luego llegó la consagración de Francisco Saubidet Birkner en yachting en Nanjing 2014, mientras que el mayor número de títulos se produjo en Buenos Aires 2018, edición en la que la delegación nacional alcanzó 11 medallas doradas.