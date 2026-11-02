Muere a los 34 años la atleta olímpica Ciara Mageean apenas unas semanas después de celebrar su boda

El mundo del deporte se viste hoy de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de la atleta irlandesa Ciara Mageean a los 34 años. Natural de la pintoresca localidad de Portaferry, en Irlanda del Norte, la mediofondista falleció tras una dura lucha contra un cáncer de intestino en estadio cuatro que le fue diagnosticado en mayo de 2025. Con una trayectoria brillante a sus espaldas, Ciara no solo batió los históricos récords nacionales de Sonia O'Sullivan, sino que también brilló representando a Irlanda en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020. Aunque una lesión en el tendón de Aquiles frenó su sueño en París 2024, ese mismo año alcanzó la cima al coronarse campeona de los 1.500 metros en el Europeo de Roma, un hito tras el cual, embargada por la emoción, confesó que "las palabras ni siquiera pueden acercarse" para describir lo que sentía.

La foto compartida por su familia en sus redes sociales (@ ciaramageeanrun)

Sin embargo, el legado de Ciara trasciende el tartán. Su luz, su eterna sonrisa y su resiliencia se hicieron aún más evidentes en su esfera personal. Apenas el pasado mes de octubre, en una íntima y romántica ceremonia civil en Belfast, la atleta sellaba su amor dándole el 'sí, quiero' a su pareja de toda la vida, Thomas Moran. Haciendo gala de una entereza admirable, hace unos meses concedía una profunda entrevista a la BBC en la que aseguraba estar "agradecida" por haber disfrutado de una carrera "que muchos otros no tuvieron la oportunidad de tener", destacando que su mayor victoria vital era que seguía "encontrando la alegría en el día a día".

Se casó el mes pasado pese a la enfermedad (@ Getty Images)

El desgarrador mensaje de su familia

El triste desenlace fue comunicado este domingo a través de las redes sociales de la deportista, donde su círculo más íntimo compartió unas palabras que han encogido el corazón de todos sus seguidores: "A las 6:30 de esta mañana, Ciara perdió su batalla contra el cáncer rodeada de sus seres queridos. Una hija, hermana, esposa, amiga e inspiración muy querida para muchos, la echaremos mucho de menos. Que su alma descanse en paz".

Irlanda se despide de una de sus estrellas del deporte (@ Getty Images)

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde las esferas políticas, el Taoiseach Micheál Martin expresó sus condolencias lamentando la pérdida de "una campeona de Europa, dos veces olímpica, una orgullosa atleta irlandesa y una persona extraordinaria", enviando su cariño a su viudo, familia y amigos. En la misma línea, la Primera Ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, le dedicó un emotivo tributo destacando que fue "una campeona en todos los sentidos y un modelo a seguir para todos los atletas" que "representó a su país con orgullo y ayudó a poner el atletismo irlandés en el mapa". O'Neill quiso ir más allá del deporte, recordando que "más allá de las medallas, los récords y los galardones deportivos, Ciara será recordada por su calidez, valentía y tremenda fuerza de carácter", ya que a lo largo de su enfermedad "mostró un espíritu notable y una increíble capacidad para encontrar esperanza y alegría en la vida".

La campeona olímpica tenía 34 años (@ Getty Images)

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El ámbito deportivo también llora desconsolado su marcha. La Federación de Atletismo de Irlanda emitió un sentido comunicado: "Estamos desconsolados. Una inspiración para muchos, Ciara será recordada por su valentía, amabilidad y espíritu increíble. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Descansa en paz". Añadieron que "Fue una figura muy querida e inspiradora que marcó la vida de muchísimas personas. Su valentía, su calidez y su espíritu dejarán un legado duradero".

Será recordada por su carrera, pero también por su filosofía vital (@ Getty Images)

Por su parte, desde la Federación Olímpica de Irlanda, su presidente Lochlann Walsh la recordó como "una atleta extraordinaria y una persona excepcional", mientras que su director ejecutivo, Peter Sherrard, sentenció con dolor: "El país ha perdido a una heroína. Una heroína que nos dejó demasiado joven. Los logros de Ciara perdurarán, pero será su calidez, carácter e impacto en quienes la rodearon lo que más se recordará".