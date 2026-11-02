Carmen, la novia que llevó una cola inspirada en el manto de la Virgen y creó sus propias alianzas: "Resume todo lo que hemos vivido juntos"

Tenían solo 14 años cuando, por casualidades del destino, sus padres los mandaron a pasar un verano a Irlanda. Y, entre las 130 personas que participaban en aquel viaje, la vida se encargó de hacerlos coincidir en prácticamente todo: desde el avión hasta los grupos de excursiones. Eran solo dos adolescentes, ella de Cuenca y él de Pamplona, y ninguno imaginaba que aquel verano marcaría el comienzo de su historia de amor.

Tras más de diez años de relación, seis de ellos a distancia, llegó el momento del compromiso. Fue en Santander, el 16 de septiembre de 2024, poco después de celebrar su décimo aniversario con un viaje a Sicilia. Javier organizó una tarde que comenzó con un atardecer junto al faro de la ciudad y terminó con una cena con vistas a la bahía.

"Los camareros tuvieron que alucinar, porque era menú de degustación y cada vez que venían a explicarnos un plato, nos encontraban con lágrimas en los ojos. Nunca lo olvidaremos", recuerda Carmen entre risas.

Un vestido que realmente la representaba

Los preparativos se prolongaron durante casi dos años, un tiempo que aprovecharon para dar forma a todo lo que habían imaginado. Sin embargo, la elección del vestido fue uno de los aspectos que más le costó a Carmen, especialmente después de una primera experiencia que no resultó como esperaba. "Entendí que no solo necesitaba a una gran profesional, sino también a alguien con quien pudiera disfrutar de un proceso tan especial como la creación de mi vestido de novia", confiesa.

Así fue como llegó a Claudia Llagostera, con quien encontró la confianza y complicidad que buscaba. Juntas dieron forma a un diseño que reunía elegancia, romanticismo, juventud y, sobre todo, felicidad. Una creación en la que los tejidos bordados adquirieron un gran protagonismo, especialmente en la cola, inspirada en el manto de la Virgen. "Valoramos alrededor de quince tejidos diferentes para confeccionar la cola, que terminó siendo la gran protagonista del vestido", explica.

Uno de los instantes más emotivos fue cuando Carmen pudo verse por primera vez con el diseño terminado. "Claudia quiso que fuera un momento muy íntimo. Primero me ayudó a vestirme a solas y, cuando estaba lista, hizo pasar a mi madre, a mi tía y a mis amigas. Ver sus caras, sus ojos llenos de emoción y compartir con ellas esa ilusión es uno de los recuerdos más bonitos que guardo de todo el proceso", recuerda. Y aunque valoraron crear un vestido convertible, finalmente prefirió mantener su diseño original y recoger la cola únicamente para el baile nupcial.

El velo clásico, la mantilla antigua, el abanico que contaba su historia y otros detalles que la acompañaron

"Siempre había tenido claro que quería llevar velo", confiesa la recién casada. Fiel a sus gustos, eligió uno sencillo y cargado de simbolismo. Durante el rito de la velación, además, lució una mantilla antigua que hizo aún más significativo aquel instante. Para los zapatos también apostó por un clásico: unos salones blancos, cerrados y elegantes que, a pesar de su tacón alto, pudo llevar hasta el comienzo de la fiesta.

Las joyas también estuvieron estrechamente ligadas a la historia familiar. Los tíos de Javier, propietarios de la joyería Oscar Gracia, les ofrecieron la oportunidad de crear unas piezas muy especiales. "Nos brindaron la oportunidad de crear nosotros mismos nuestras alianzas utilizando el oro fundido de las alianzas de mis abuelos", nos cuenta Carmen. Un gesto cargado de significado para ambos, que siempre han considerado a sus abuelos un ejemplo a seguir.

Completó su elección con el anillo de compromiso, unos pendientes en forma de gota y una delicada gargantilla, elaborados también artesanalmente en la joyería familiar. "Fue un auténtico flechazo desde que me los probé y, cuando veo las fotografías de la boda, no puedo estar más feliz con la elección", confiesa.

Otro complemento que no podía faltar era el abanico, diseñado y bordado por Laura, de Bambam Studio. Una pieza que contaba su historia de amor a través de pequeños guiños, como el avión que los llevó hasta Irlanda o el mapa que unía Pamplona y Cuenca, las ciudades que los mantuvieron separados durante seis años. "Cada vez que lo miro, siento que resume perfectamente todo lo que hemos vivido juntos", nos cuenta.

Para completar su look de belleza, confió en Lola Bernardo, encargada de conseguir un maquillaje natural, luminoso y, sobre todo, resistente a las lágrimas. Del peinado se ocupó Nuria Ayllón, con quien apostó por un recogido que resistió prácticamente intacto más de dieciséis horas de celebración.

Peonías, las protagonistas absolutas de su ramo

Para el ramo contó con la ayuda de su tía, propietaria de La Mezquita, y de su madre. Carmen tenía claro que lo quería blanco, elegante y con movimiento, por lo que eligió peonías, sus flores favoritas.

Como detalles especiales, añadió un lazo bordado de Cuquina Mía con la frase 'Desde siempre y para siempre' y un rosario que su madre le había regalado de pequeña, bendecido por Juan Pablo II.

Una celebración entre Pamplona y Cuenca

Cuando imaginaban el día de su boda, Carmen y Javier soñaban con una celebración que reflejara sus raíces y los representara a ambos. Por eso, decidieron repartir los grandes momentos entre sus ciudades de origen. La pedida tuvo lugar en Pamplona, con una misa ante San Fermín, mientras que para darse el 'sí, quiero' eligieron la iglesia de El Salvador, en Cuenca. "Fue en mi parroquia de toda la vida, algo que tiene un valor incalculable para mí", nos cuenta la novia.

La fecha tampoco fue una casualidad. Se casaron el 13 de junio de 2026, día de San Antonio, un santo al que ambos tienen mucha devoción. "Nos hacía mucha ilusión casarnos el día del patrón de los enamorados y de los matrimonios", confiesa. Un deseo que los sacerdotes quisieron tener presente colocando una imagen del santo junto al altar.

La ceremonia religiosa fue uno de los momentos más emotivos de la jornada. El sacerdote que ofició la misa conocía a Carmen desde pequeña y los novios participaron en su preparación, escogiendo las lecturas y la música, además de redactar las peticiones y la acción de gracias, que leyó la propia novia. Pero todavía les esperaba una sorpresa: "El sacerdote, don Pedro, había conseguido por sorpresa la bendición apostólica del papa. Fue un momento que nunca olvidaremos", recuerdan.

Tras la ceremonia, los recién casados y sus invitados se trasladaron a la Finca Marlo para disfrutar del banquete y la fiesta. "Queríamos que nuestros invitados disfrutaran desde el primer momento hasta el último, y cuidamos cada detalle al máximo", aseguran.

Para conseguirlo, prepararon pequeños detalles personalizados, como abanicos con el nombre de cada invitado y cartas de agradecimiento escritas especialmente para ellos. Pero, por encima de todo, quisieron que su historia de amor estuviera presente en cada rincón. Así, el seating plan se convirtió en un recorrido por algunos de los lugares más especiales para la pareja, desde aquel en el que se conocieron hasta el escenario de su pedida.

Durante los dos años de preparativos, ambos se involucraron por igual en la organización. "Sentíamos que la boda era nuestro 'proyecto' común y eso hizo que disfrutásemos mucho preparándola", confiesan. También contaron con el apoyo de El Día Más Dulce, sus wedding planners, especialmente importante al vivir en Madrid y tener que coordinarlo todo a distancia. A ello se sumó la implicación de los propietarios de la finca, que contribuyeron a que la jornada fluyera con naturalidad.

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Y, como no podía ser de otra manera, tampoco faltaron las sorpresas y los momentos de diversión. Un saxofonista, discursos durante la cena y un tardeo amenizado por La Guinda dieron paso a una hora loca con un guiño muy especial a las raíces navarras del novio: un "chupinazo sanferminero". Una boda en la que, más allá de todo lo que habían preparado con tanto cariño, también hubo espacio para la espontaneidad.