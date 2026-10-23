EL CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA APROBÓ POR UNANIMIDAD LA DEROGACIÓN DE LA ADHESIÓN A LA LEY DE GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES

En el marco de la 31ª Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Concordia, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad la derogación de la Ordenanza Municipal N° 34.338, norma que adhería a la Ley Provincial N° 9.393 de Grandes Superficies Comerciales. Con esta determinación, la Municipalidad de Concordia recupera de manera plena las facultades exclusivas para la habilitación de comercios dentro de su jurisdicción, adaptando el marco normativo local a las exigencias actuales del mercado.

La presidente del cuerpo legislativo, Viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza, destacó el alcance de la medida al señalar que la ley provincial había quedado desactualizada frente a las transformaciones del sector, marcadas por el avance del comercio electrónico y los nuevos formatos de consumo surgidos desde la sanción de la norma en el año 2001. La titular del cuerpo remarcó que el municipio cuenta con los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para fiscalizar la factibilidad de nuevas radicaciones, subrayando que la iniciativa contó con el respaldo explícito de la apoderada legal de una firma del rubro alimenticio y del Centro de Empleados de Comercio con el objetivo de impulsar la inversión y la generación de puestos de trabajo.

Durante el tratamiento del proyecto, los bloques políticos que integran el Concejo Deliberante fundamentaron su postura favorable. Al hacer uso de la palabra, el concejal Dr. Felipe Sastre remarcó la importancia de adelantarse a las demandas de la comunidad y fijó la postura del cuerpo legislativo manifestando que ante los problemas la gestión debe ponerse al frente, actuando como un órgano facilitador sin colocar trabas a quienes apuestan a la inversión privada y al empleo. Sastre aclaró además que la decisión no busca perjudicar a ningún sector, sino responder a una necesidad estructural de la ciudad, ponderando el acompañamiento del Sindicato de Empleados de Comercio en el recinto. En la misma línea de debate, las concejales Carolina Amiano y Yaiza Pessolani Bechet expresaron su adhesión a los argumentos expuestos y acompañaron con sus votos la derogación, consolidando el consenso en favor del desarrollo económico local.

DONACIÓN DE INMUEBLE Y TRABAJO COMUNITARIO

En otro orden del día, el recinto aprobó la donación de un inmueble municipal ubicado en la intersección de las calles Mario Gato y Tala a favor de la Parroquia San Pedro Apóstol. La cesión del dominio permitirá a la institución religiosa encarar la escrituración del terreno para recibir fondos destinados a la construcción de una capilla y a la puesta en marcha de un espacio de talleres de oficios orientados a la formación laboral e inserción comunitaria en el barrio.

APROBACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

Asimismo, se dio paso a la aprobación de diversos Proyectos de Resolución.

Se declaró de Interés Municipal Educativo y Cultural el “Encuentro Internacional de Coros Kichororo”, organizado por el Coro Cantábile para el próximo 31 de octubre en el Centro de Convenciones de Concordia. El evento, impulsado por esta agrupación de reconocida trayectoria en la ciudad desde 2008, reunirá a agrupaciones corales locales, regionales e internacionales en una jornada dedicada a la música y la integración. La iniciativa busca promover el canto coral como una herramienta de educación y encuentro social, fortaleciendo lazos entre instituciones de distintos niveles y ofreciendo a la comunidad el acceso a expresiones artísticas colectivas. El espectáculo será de acceso libre y gratuito, invitando a toda la ciudadanía a disfrutar de una velada cultural única.

A su vez, se declaró de Interés Municipal y Educativo la 7.ª Edición del Desfile “Tecni Moda”, organizado por la Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Independencia” para el 13 de noviembre.

Por parte del concejal Mauricio Rey, del bloque Juntos por Entre Ríos, se aprobaron por unanimidad tres proyectos de su autoría. El primero declaró de Interés Municipal Educativo y Cultural la obra teatral “El Principito ha vuelto”, impulsada por el Complejo Educativo “El Principito – Saint Exupéry”, a realizarse este viernes 23 de octubre en el Castillo San Carlos.

El segundo proyecto del concejal Rey declaró de Interés Municipal Cultural la charla “Historia de los Vínculos Comerciales del Establecimiento San Carlos”, una iniciativa impulsada de forma conjunta por la Asociación Suiza de Concordia, el Parque San Carlos y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER). El encuentro se llevará a cabo el viernes 23 de octubre a las 20:30 hs en la sede del CPCEER, ubicada en Pellegrini 879, con entrada libre y gratuita. Organizado en el marco del 75.º aniversario del CPCEER, el evento estará a cargo de la licenciada Silvina Molina y el contador Atilio Fournier. La disertación pondrá en valor el impacto de la inmigración suiza en el desarrollo industrial de la región a finales del siglo XIX mediante la presentación de datos e investigaciones inéditas del Libro Diario de Contabilidad de San Carlos, respaldados por documentación histórica aportada por el exembajador de Suiza en Argentina, Hans Ruedi Bortis.

Como tercer proyecto, el concejal Mauricio Rey impulsó la declaración de Interés Municipal Deportivo para el “Campeonato Entrerriano de Natación en Aguas Abiertas 2026”, programado para el sábado 31 de octubre en el Lago de Salto Grande. El evento, que se desarrollará en una fecha única, cuenta con el apoyo de "Natación Río Uruguay", CODESAL y la Subsecretaría de Deportes Municipal. La jornada reunirá a nadadores federados de toda la provincia de un amplio abanico etario —desde categorías infantiles de 10 años hasta másters de más de 65 años—, quienes competirán en distancias de 1000, 2000, 3000 y 5000 metros, impulsando la disciplina de aguas abiertas y revalorizando el entorno natural del reacondicionado Camping Las Palmeras.

Por iniciativa conjunta de los concejales Silvina Ovelar, del bloque Juntos por Entre Ríos, y Javier Aguilar, del bloque La Libertad Avanza, se declaró de Interés Municipal, Deportivo y Social el “Campeonato Nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas 2026”, certamen avalado por la Federación Argentina de Pesas (FAP) que se disputará del 22 al 28 de noviembre en el Centro de Convenciones, marcando la primera vez que la localidad sea sede de un encuentro nacional e internacional absoluto de esta disciplina. La competencia reunirá a más de 300 atletas clasificados de todo el país, junto a delegaciones compuestas por entrenadores, jueces y familiares. La provincia de Entre Ríos estará representada por una treintena de deportistas, destacándose la presencia de 12 competidores concordienses. Además de impulsar los valores del deporte y proyectar a los talentos locales, el evento promete generar un importante impacto económico en la ciudad mediante la dinamización de los sectores de hotelería, gastronomía, transporte y comercio durante toda una semana.

HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS

En el turno de los homenajes, la concejal Celeste Fuscado, de Juntos por Entre Ríos, destacó la realización de la Jornada de Capacitación en RCP en el Centro de Convenciones, articulada con la Secretaría de Salud municipal y el SIMES a cargo de la Lic. Carina Barboza. Asimismo subrayó la importancia de la jornada donde se brindarán técnicas de RCP y primeros auxilios para actuar ante una emergencia y que contará con más de 300 participantes.

Por su parte, la concejal Claudia Villalba, del bloque Más para Entre Ríos, en el marco de la pasada celebración del Día de la Madre recordó el rol de las madres y docentes rurales, haciendo mención a Nancy Godoy, quien se encuentra desaparecida en la provincia de Corrientes. En otro orden recordó la loable tarea de Lalcec e invitó a la comunidad a participar de la tradicional Caminata por la Vida organizada por la institución para el domingo 25 de octubre.

Mónica Saavedra