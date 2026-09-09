ENTRE RIOS: los Concejales de Concordia están en sintonía con el Pueblo.

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La información destaca que “…En la sesión, se informó que las autoridades del PAMI-Concordia fueron invitadas a participar…, …pero no se presentaron porque desde PAMI-Central no autorizaron su concurrencia…; ante esta situación, los directivos del Sanatorio Concordia S.A. explicaron en detalle el proceso iniciado en el mes de mayo…, y agregaron que …una audiencia con directivos de PAMI-Central, en Bs. As., para el 6 de agosto, fue suspendida.., ..y no volvió a ser reprogramada ni se entablaron nuevos contactos institucionales.., explicaron que ..el vínculo prestacional concluyó formalmente el 31 de agosto por decisión de PAMI.., ..la conducción del sanatorio hizo hincapié en el desfase compensatorio del índice de Precios al Consumidor, acumulado desde 2023, aclarando que no se trata de una problemática aislada de la ciudad, sino de una situación de alcance nacional…” .

Es oportuno recordar que en cada familia hay un miembro -o más- que son afiliados al PAMI, y los ‘recortes compulsivos’ a sus servicios médico-asistenciales es, sin lugar a dudas, un acto de injusticia social.

En síntesis, el abandono sistemático y gradual al que son sometidos nuestros abuelos, nos hace preguntarnos si los Concejales del resto de Entre Ríos, y del país, pueden decir que:

· ¿las prestaciones del PAMI son las necesarias, o son insuficientes?

· ¿está todo bien para los afiliados al PAMI, especialmente discapacitados y tercera edad ?

· ¿todos los Concejales de Entre Ríos, y del país, están en contacto con los afiliados al PAMI, conocen sus necesidades, y los ayudan a resolverlas?

En conclusión, los Ediles de Concordia, en clara sintonía con las angustias de nuestros mayores, mostraron una adecuada capacidad política, y pusieron el acento en ‘la conducta del descarte’, propiciada desde el PAMI-Central, con su silencio y el ocultamiento de la problemática, en una gestión de gobierno ‘de espaldas al Pueblo’.-

FUENTE: José Couceiro