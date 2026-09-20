El trigo empieza a sentir la falta de agua en la zona núcleo: 160.000 ha están en condición regular

El maíz lleva casi un 40% de avance, aunque la siembra empieza a demorarse por la falta de humedad.

En lo que va de septiembre, la región núcleo lleva acumulados registros entre 5 y 35 milímetros, cuando los valores normales históricos mensuales oscilan entre los 30 y 70 milímetros, con un gradiente que asciende de oeste a este. Y las reservas de agua presentan un retroceso que se extiende con cada día que pasa.

Por la falta de agua, ya hay 160.000 ha de trigo en condiciones regulares; esto es, el 10% del cultivo de la región. Esto contrasta con las 55.000 ha que el año pasado se encontraban en esas condiciones, pero por excesos de agua. En este ciclo también hay un 25% de los cuadros buenos, un 50% muy bueno y un 15% excelente.

La demanda de agua se hace cada vez más importante para el trigo, que está muy cerca de entrar en el período crítico. Hay un puñado de lotes en el sudeste de Córdoba y centro sur de Santa Fe que ya están con la espiga embuchada (1% de los lotes de la región). El 5% está desplegando la hoja bandera, un 52% está encañando y el 42% sigue en macollaje.

trigo

El déficit hídrico empieza a mostrar los síntomas y las heladas suman presión

La falta de agua empieza a dejar señales visibles en los cultivos, a las que en algunos sectores se suman los efectos de las heladas. En Marcos Juárez, el déficit hídrico se manifiesta con amarillamiento de plantas, mientras que en Carlos Pellegrini se observan síntomas en las hojas inferiores asociados a una menor absorción de nitrógeno.

Más hacia el sur, las heladas comienzan a dejar daños concretos: en Bigand, los técnicos advierten que las últimas heladas dejaron daños foliares de distinta intensidad, que varían según la variedad y el nivel de fertilización: “mejor fertilizado, menos daño”. En General Villegas, los trigos más adelantados aparecen “bastante golpeados”, con algunas hojas bandera quemadas. Y en María Susana, donde el cultivo ingresa en los inicios de espigazón, advierten que ,a partir de ahora, tanto la falta de lluvias como las heladas tardías empiezan a modificar el potencial de rendimiento.

A poco de empezar el periodo crítico del trigo, las enfermedades se mantienen a raya

Las enfermedades, como mancha amarilla, están contenidas en la región. En Marcos juarez, las bajas temperaturas ralentizaron la evolución de la mancha amarilla, aunque la enfermedad continúa presente. Durante estos días se prevén aplicaciones de fungicidas en la mayoría de los lotes, con el objetivo de proteger la hoja bandera. En Carlos Pellegrini, Las enfermedades permanecen contenidas en las hojas inferiores. San Pedro y Baradero, se estan haciendo controles para tratarlas.

Maíz 26/27: ya se sembraron casi 1 M ha, pero la falta de humedad comienza a frenar el avance

La siembra de maíz ya cubre 970.000 hectáreas en la región, cerca del 40% del área intencionada, luego de sumar unas 470.000 hectáreas en apenas siete días. El avance, sin embargo, encuentra límites en la disponibilidad de humedad. En algunos sectores se esperaba contar con mejores temperaturas para iniciar las labores, pero ahora el problema pasa por la falta de agua para continuar. En General Villegas, por ejemplo, el movimiento de máquinas recién comenzó esta semana y la humedad está al límite: “los lotes provenientes de trigo y soja de 2da están con humedad, aunque no les sobra nada, mientras que en los lotes con rastrojos de soja de primera son muy pocos los que hoy se pueden sembrar ya que la humedad es escasa”. Allí el avance apenas llega al 5%, convirtiéndose en el sector más retrasado de la región, mientras que en el extremo opuesto, el norte regional alcanza el 85%. En los alrededores de Carlos Pellegrini, la siembra ya finalizó, mientras que en Cañada de Gómez esperan un chaparrón para poder continuar: “para retomar las labores sobre se necesitan algunos milímetros que permita recomponer la humedad superficial”.

El frío demora la emergencia del maíz: los nacimientos se extienden a más de 15 días

Mientras la falta de humedad comienza a limitar el avance de la siembra, las bajas temperaturas condicionan el ritmo de emergencia de los lotes ya implantados. En María Susana y alrededores, donde la siembra ya finalizó, los nacimientos avanzan muy lento: “el 90% todavía no emergió; solo los sembrados entre el 20 y el 25 de agosto emergieron”. La situación también se repite en Marcos Juárez, donde los primeros lotes recién comienzan a mostrar las primeras plántulas y las demoras en la emergencia alcanzan los 15 días. Hacia San Pedro y Baradero, los técnicos también advierten sobre el impacto de las bajas temperaturas: “todavía estamos bastante lejos como para tener una buena emergencia”. El repunte de las temperaturas previsto para esta semana podría acelerar los nacimientos, aunque plantea un nuevo desafío en los lotes que aún cuentan con reservas ajustadas”.

Reporte elaborado por la BCR