MENTIME QUE ME GUSTA y Misterio por 13 toneladas de oro argentino: Bausili dijo que está en Suiza pero el mercado asegura que sigue en Londres

La explicación, que incluyó una comparación con el “dólar cara chica”, fue para justificar el traslado de 2024 y encendió a la oposición, que denuncia que no hay trazabilidad del operativo.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, aseguró que el oro está en Suiza y comparó los lingotes con el dólar cara chica – Foto: Captura de TV

Bausili expuso en el plenario de comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto y Hacienda para defender la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Allí fue interpelado por la senadora Juliana di Tullio, que le exigió saber dónde están los lingotes tras dos años sin respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

Qué dijo Bausili y por qué habló de dólar cara chica

El titular del BCRA afirmó que el oro argentino se fundió entre las décadas del 60 y el 90 y que su calidad varía según su antigüedad. “Hay calidades que son más o menos aceptables o tienen un costo”, dijo.

Para explicarlo, comparó la situación con el mercado del dólar: “Acá pasa con el dólar: el dólar cara chica o el dólar cara grande tienen un costo o una penalidad”. Según Bausili, a principios de 2024 hubo alta demanda de lingotes y bajaron los costos para aceptar oro viejo, de “calidad más dudosa”.

“Tomamos una oportunidad, era óptimo en la administración de las reservas convertir esos oros de calidad más baja en oro de calidad más alta, así que se trasladó y se depositó en el BIS, que es donde sigue estando”, aseguró.

También justificó no haber informado el destino al sostener que cuando el Central expone sus posiciones, invita al mercado a operar en contra. Dijo que la información está auditada por la AGN, documentada y con control parlamentario, aunque se publica con rezago.

La versión del mercado que desmiente a Suiza y la denuncia por las 13 toneladas

La respuesta no convenció. Di Tullio le replicó que no hay trazabilidad y que la propia AGN lo señala, y recordó que el diputado Sergio Palazzo llegó a la Corte Suprema para que el BCRA informe dónde está el oro. El senador Fernando Salino lo acusó de especulación.

En el mercado explican otra cosa. Un ejecutivo de un banco de primera línea aseguró que en los swaps de oro entre un banco central y el BIS, el oro físico nunca va a bóvedas propias del BIS, sino que queda inmovilizado bajo custodia en el Bank of England. Londres es el epicentro mundial bajo estándares LBMA y el BIS mantiene cuentas soberanas dentro del BoE.

Cuando el BCRA llevó los lingotes a Londres en 2024, la operación no habría implicado movimiento físico posterior, sino un traspaso contable dentro de la misma bóveda del BoE. El oro local de Reconquista, dijeron, no sirve como colateral hasta ser fletado a Londres, refinado para cumplir el estándar Good Delivery y recién ahí hacer el swap con el BIS.

Más allá del cruce, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría para la reforma de la Carta Orgánica.