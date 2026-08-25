El gobernador participó de las actividades por el 120° aniversario de Hasenkamp y los 60 años de la Sociedad Rural local.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, afirmó que la provincia necesita mantener una relación de cooperación con el sector agropecuario y sostuvo que “nunca más” debe existir una gestión provincial enfrentada con quienes generan producción y empleo en el territorio.

Las declaraciones fueron realizadas durante su visita a Hasenkamp, donde participó de una actividad que reunió a autoridades, productores, representantes de entidades rurales y vecinos. La jornada se desarrolló en el marco de los festejos por el 120° aniversario de la ciudad y la celebración de los 60 años de la Sociedad Rural de Hasenkamp.

Frigerio planteó que el Estado debe abandonar una lógica basada en la presión sobre quienes producen y asumir un papel de acompañamiento. “Entendemos al Estado no como una máquina de absorber la riqueza de los productores, sino como un aliado para crecer y desarrollarnos, especialmente en un contexto tan difícil y complejo para todos”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que durante los 32 meses de su administración se intenta construir una relación diferente con el entramado productivo entrerriano. “Necesitamos un Estado que no ponga trabas, que acompañe y facilite. Estamos intentando ponernos del lado del que produce y entender al Estado como un aliado para crecer y desarrollarnos”, afirmó.

El campo como protagonista del desarrollo

Durante su recorrida, el mandatario provincial destacó especialmente el trabajo desarrollado por la Sociedad Rural de Hasenkamp y la participación de las nuevas generaciones en las actividades vinculadas al campo. Para Frigerio, la continuidad de jóvenes y adolescentes en el ámbito rural representa una señal positiva para el futuro productivo de Entre Ríos.

“Es un gusto ver cómo jóvenes y adolescentes quieren aprender y tienen su futuro puesto en quedarse en la tierra y seguir trabajando en el campo”, expresó, al tiempo que consideró fundamental que el sector agropecuario recupere un papel central en el crecimiento económico tanto de la Argentina como de Entre Ríos.

Uno de los principales puntos de su discurso estuvo relacionado con las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Frigerio insistió en su postura crítica frente a este esquema y reclamó avanzar hacia su eliminación definitiva.

“Nunca más un gobierno enfrentado con el principal sector productivo de nuestra provincia. Tenemos que estar al lado, apoyar en lo que podamos y, sobre todo, dejarlos ser. El campo necesita un Estado que no le ponga una pata en la cabeza”, manifestó.

En ese sentido, fue contundente al señalar que uno de los grandes desafíos pendientes consiste en terminar con las retenciones. “Hay que eliminar las malditas retenciones de una vez y para siempre”, sostuvo el gobernador.

La visita también fue valorada por las autoridades locales. El intendente de Hasenkamp, Hernán Kisser, destacó la presencia de Frigerio y aseguró que se trata de una de las visitas más frecuentes de un gobernador durante una gestión. “Es la cuarta vez que nos visita y creo que es el gobernador que más veces ha venido a la localidad durante una gestión”, expresó.

Kisser manifestó además su satisfacción por contar con el mandatario provincial durante las celebraciones por el aniversario de la ciudad y agradeció el acompañamiento brindado a la comunidad en distintos acontecimientos.

Desde la Sociedad Rural de Hasenkamp, su presidente, Maximiliano Müller, también resaltó la importancia de la presencia del gobernador en la exposición. Según señaló, nunca antes un mandatario provincial había participado de manera presencial en esa muestra, por lo que consideró especialmente significativo abrir un espacio de diálogo sobre las necesidades y desafíos del sector productivo.

“Hay muchas cuestiones para charlar y mejorar en materia de producción, pero creo que el camino es el diálogo. Que venga acá y conozca lo que hacemos es muy gratificante para nosotros”, sostuvo Müller.

Frigerio estuvo acompañado por Kisser y Müller, quien además se desempeña como vicepresidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer). También participaron el presidente de Farer, Sergio Dalcol, y el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, además de productores y dirigentes vinculados a la actividad agropecuaria.

La jornada dejó así como eje central el compromiso expresado por el Gobierno entrerriano de sostener un vínculo más cercano con el campo, en momentos en que el sector continúa reclamando menores cargas tributarias y mejores condiciones para producir y desarrollarse.