CODESAL Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA FORTALECEN EL TRABAJO CONJUNTO PARA LA FIESTA DEPARTAMENTAL DEL ESTUDIANTE

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) y la Municipalidad de La Criolla firmaron un Convenio de Colaboración Institucional destinado a fortalecer el trabajo conjunto en torno a la organización, promoción y desarrollo de la Fiesta Departamental del Estudiante.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y el intendente de La Criolla, Ariel Stuker, y formaliza un marco de cooperación para acompañar esta celebración de gran relevancia para toda la comunidad y, especialmente, para los jóvenes del departamento Concordia.

A través de esta articulación, ambas instituciones trabajarán de manera conjunta en aspectos vinculados a la organización, difusión y promoción de la Fiesta, previendo además la presencia de CODESAL durante las jornadas con propuestas y atractivos de los complejos que administra en el Lago de Salto Grande.

El convenio también establece una agenda de acciones vinculadas a la participación juvenil, la integración de las instituciones educativas, la recreación, el turismo regional y la promoción de los atractivos del Lago de Salto Grande, dejando abierta la posibilidad de seguir articulando nuevas iniciativas deportivas, culturales, educativas y turísticas.

Cabe destacar que CODESAL y la Municipalidad de La Criolla ya vienen desarrollando acciones conjuntas, acompañando actividades deportivas, culturales y recreativas que han permitido fortalecer el vínculo institucional y acercar más propuestas a los vecinos de La Criolla y la región.

“Con Ariel y el equipo de La Criolla venimos trabajando muy bien desde el primer día. Ya hemos compartido distintas actividades y esta firma es un paso más en esa misma línea. Para nosotros es fundamental acompañar a los jóvenes y a una fiesta tan importante como la del Estudiante, que es identidad y orgullo de todo el departamento. Desde CODESAL, por indicación del Gobernador Rogelio Frigerio y del Secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, tenemos la premisa de trabajar codo a codo con cada municipio, potenciando el turismo, generando encuentro y poniendo en valor lo que tenemos en el Lago”.

De esta manera, CODESAL continúa consolidando alianzas estratégicas con los municipios de la región para acompañar propuestas que integren a las comunidades, fortalezcan el turismo y generen nuevos espacios de encuentro y participación para los vecinos.