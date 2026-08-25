La Caja de Jubilaciones avanza con la reglamentación de la nueva ley previsional en Entre Ríos

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos puso en marcha una nueva etapa de trabajo destinada a reglamentar y aplicar la Ley N.º 11.302 de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional.

Para llevar adelante este proceso se conformó una mesa técnica que tendrá como principal objetivo analizar cada uno de los artículos de la nueva normativa y establecer las disposiciones necesarias para su implementación. El espacio es presidido por el titular de la Caja, Gastón Bagnat, junto al secretario general del organismo, David Farías.

La tarea no se limitará únicamente a la elaboración de la reglamentación. También contempla una adaptación progresiva de los procedimientos internos, los sistemas y los circuitos administrativos que deberán adecuarse al nuevo esquema establecido por la legislación.

Para CONFIRMADO, el proceso representa una etapa clave para transformar las disposiciones de la nueva ley previsional en mecanismos concretos que puedan ser aplicados por las distintas áreas de la Caja.

Bagnat destacó el desafío técnico de la reglamentación

Al frente del organismo previsional, Gastón Bagnat tendrá un papel central durante esta etapa de implementación. El funcionario remarcó que la reglamentación requiere un trabajo técnico coordinado y cuidadoso para evitar interpretaciones contradictorias y garantizar que cada disposición pueda llevarse a la práctica con claridad.

En ese sentido, señaló que el objetivo es brindar previsibilidad a las personas beneficiarias del sistema y, al mismo tiempo, avanzar en un proceso de ordenamiento que permita fortalecer el régimen previsional.

“La ley marca un rumbo y ahora tenemos la responsabilidad de convertir ese marco normativo en herramientas concretas de gestión”, sostuvo Bagnat al referirse al trabajo que comenzó a desarrollar la mesa técnica.

El funcionario también destacó que la implementación debe realizarse de manera responsable, teniendo en cuenta la sustentabilidad del sistema previsional en el tiempo. La intención es que las nuevas disposiciones no queden únicamente en el plano normativo, sino que puedan traducirse en procedimientos claros dentro del organismo.

Adecuación de trámites y capacitación del personal

La aplicación de la Ley N.º 11.302 también implicará modificaciones en los procedimientos administrativos de la Caja. Por ese motivo, el plan contempla una adecuación progresiva de los circuitos internos y de los sistemas utilizados por las diferentes áreas.

A esto se sumará la capacitación del personal que interviene en los procesos operativos, con el propósito de facilitar la transición hacia el nuevo esquema y garantizar que los trabajadores del organismo cuenten con las herramientas necesarias para aplicar correctamente la normativa.

En cuanto a la atención al público y las tramitaciones, la Caja informó que los turnos y las presentaciones iniciados con posterioridad a la publicación de la Ley N.º 11.302 se regirán por lo establecido en sus artículos 45, 46 y 47.

La implementación de la reforma será acompañada por un seguimiento permanente de las medidas que se adopten. El objetivo será avanzar de manera ordenada hacia el nuevo esquema previsional, manteniendo la continuidad de las prestaciones y procurando que los cambios administrativos se desarrollen de forma progresiva.

Con la mesa técnica ya conformada, la Caja de Jubilaciones comenzó así el proceso para reglamentar la nueva legislación. El trabajo encabezado por Gastón Bagnat estará enfocado ahora en definir los mecanismos que permitirán aplicar la ley en cada área del organismo y garantizar una transición clara para los beneficiarios del sistema previsional entrerriano.