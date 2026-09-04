La ciudad de Santa Elena en Entre Ríos no detiene su progreso

El pasado 3 de setiembre el intendente Daniel Rossi inauguró una importante obra en el Barrio Fátima, la calle San Lorenzo, entre Rocamora y Belgrano.

Daniel Rossi, el Intendente, junto a los vecinos y vecinas del barrio, realizarón el tradicional corte de cinta, compartiendo un emotivo momento con la comunidad.

Esta obra era muy esperada y que sin dudas mejora el tránsito, la conectividad y la calidad de vida de las familias de dicho barrio, siendo fruto del trabajo conjunto entre el Municipio y los vecinos.

Sin dudas que a la ciudad le deben faltar muchas cosas, que también hay proyectos y reclamos de los vecinos como la calle Dr. Afredo Albacetti del barrio La Delfina.

Hay que destacar que como lugar turístico siempre está presente, en los eventos importantes, haciendo conocer por qué se debe seguir visitando Santa Elena, ciudad que es un gran mojón en la costa del Río Paraná.