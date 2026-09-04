PREGONANDO PREGONANDO

La ciudad de Santa Elena en Entre Ríos no detiene su progreso

Mucho se habla de la falta de dinero y de las pocas obras que se realizan en muchos lugares (por no decir en todos lados) pero notamos que Santa Elena esta viva, crece, sus políticas de gobierno así lo demuestran.
Entre Rios04/09/2026 ByN

El pasado 3 de setiembre el intendente Daniel Rossi inauguró una importante obra en el Barrio Fátima, la calle San Lorenzo, entre Rocamora y Belgrano.imagen

Daniel Rossi, el Intendente, junto a los vecinos y vecinas del barrio, realizarón el tradicional corte de cinta, compartiendo un emotivo momento con la comunidad.

Esta obra era muy esperada y  que sin dudas mejora el tránsito, la conectividad y la calidad de vida de las familias de dicho barrio, siendo fruto del trabajo conjunto entre el Municipio y los vecinos. imagen

Sin dudas que a la ciudad le deben faltar muchas cosas, que también hay proyectos y reclamos de los vecinos como la calle Dr. Afredo Albacetti del barrio La Delfina.

Hay que destacar que como lugar turístico siempre está presente, en los eventos importantes, haciendo conocer por qué se debe seguir visitando Santa Elena, ciudad que es un gran mojón en la costa del Río Paraná.

Últimos artículos
Te puede interesar
policias federal

Rosatelli DETENIDO POR LA POLICIA fEDERAL

Entre Rios19/08/2026
Y los otros gerarcas del gobierno de Frigerio y de Milei les llegara el collar? O seguiran como castos, puros y honrrados narcoslibertarios vende patria ? Y los alcahutes baratos seguiran defendiendo todo sin ver la realidad ?
Lo más visto