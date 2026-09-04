Guadalupe Vázquez, picante sobre el final de su relación con Mario Guerci: "Ya no forma parte de mi vida"

Días atrás, Mario Guerci presentó a su nueva novia, Lau Ballesteros, y aseguró que no hubo superposición de fechas entre su relación con Guada Vázquez y su actual pareja.

Ahora, la periodista rompió el silencio y lanzó una picante frase para referirse al final de su noviazgo con el modelo.

"No voy a opinar de gente que ya no forma parte de mi vida", sentenció Guadalupe Vázquez en diálogo con Nacho Rivarola para Puro Show (El Trece).

Al recordar los momentos compartidos con Guerci, expresó: "Pasamos ocho meses divinos, todos los días en casa, una relación super linda, no tengo nada que decir. Una relación de mucho compañerismo. Hasta el último minuto fue divina...".

"Después, cada uno hace su vida. No tengo por qué opinar. Nosotros no estamos más juntos. Después, sobre el tema de las fechas, si hubo o no superposición... como enseñanza de vida, les digo esta frase: no hay mejor predictor de una conducta futura que una conducta pasada", lanzó filosa.

"Yo soy periodista de investigación, no me subestimen", agregó. A su vez, se refirió al blanqueo de Mario y su nueva pareja en redes sociales: "Yo nunca expuse mi vida privada, pero ellos se ve que tenian muchas ganas de exponer... porque conmigo, nunca".

¿Mario Guerci le fue infiel a Guadalupe Vázquez?

Mario Guerci fue puesto en el ojo de la tormenta luego de que comenzaran a circular versiones que indican que le fue infiel a Guadalupe Vázquez con su actual pareja Lau Ballesteros.

Días atrás, el modelo dio a conocer su romance y su feliz vida en pareja pero lo que llamó la atención fue que, en ese momento, habían salido a la luz imágenes que revelaban una relación con la periodista política.

En este sentido, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live (Radio Mitre) que "hay rumores de engaño y de infidelidad" y aseguró: "Mario Guerci engañó a Guadalupe Vázquez con quien es su nueva novia ya blanqueada que es Laura Ballesteros”.



“La realidad es que las fechas no cierran porque hace dos meses se fue con Guadalupe a Cataratas del Iguazú. A mí me habla de dos relaciones de Guerci en paralelo”, continuó contando el comunicador.

Incluso, hizo referencia a un posteo que hizo ella recientemente: "Guadalupe está dolida con esta situación. Yo no hago periodismo de redes pero ayer me mandaban una publicación donde ella decía la frase ‘mosquita muerta’ sobre una situación ajena a esto pero que no deja de llamar la atención”.

“Lo seguro es que Laura y Mario tienen una relación de varios meses y él hace menos de 50 días estaba con Guadalupe. Es rarísimo”, concluyó.