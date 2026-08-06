El mal tiempo, los palos de Milei ni las vayas de Azcue paran a la Mesa Coordinadora de Concordia

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Ramón Cabrera inicio la reunión haciendo un informe de lo realizado en la semana. Bebe López informo acerca de toda la tramitación hecha ante PAMI y el administrador del Sanatorio Concordia,

Se puso en conocimiento de todos los presentes, el pedido de informe de parte de los diputados provinciales Mariel Ávila, Lorena Arrozogaray, Andrea Zoff, Enrique Cresto, Silvina Deco y Yari Seyler.

También se informo sobre la visita que nos hará la Diputada Nacional Marianela Marclay, el próximo lunes a las 16 horas, en nuestro lugar de reunión, el GACEBO DE LA PLAZA 25 DE MAYO.

Posteriormente el compañero Chino Cabrera, hizo un recordatorio por los 50 años del fallecimiento de Monseñor Enrique Angelelli.

Por último el compañero Hugo, hizo un reconocimiento a esta Mesa Coordinadora, por los trámites realizados por los servicios del PAMI.

También propuso un apoyo al Presidente del Tribunal de Juicio y Apelaciones, por su RESOLUCIÓN que ordenó al Superior Gobierno de Entre Ríos que, mientras se sustancia el amparo colectivo "se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales dependientes del CGE productos alimenticios destinados a desayunos y meriendas que entregan uno o una relación comprobada entre su consumo habitual y un mayor riesgo de obesidad infantil y enfermedades crónicas.

FUENTE: Jorge López Ramón Cabrera