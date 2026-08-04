Los impulsores del proyecto de “Bienestar Animal” fueron recibidos por concejales y funcionarios municipales

En representación del equipo que redactó e impulsa el proyecto, asistieron a la reunión el Dr. Federico Sierra y Francisco Horacio Froy, integrante de Conciencia Animal.



Durante la reunión los autores fundamentaron la importancia de que Concordia cuente con un programa integral de protección y bienestar animal, establecido a través de una ordenanza y que no esté condicionado a los cambios de gestión.

El proyecto de ordenanza de bienestar animal y gestión de fauna urbana, viene a complementar la Ordenanza N° 38.535, que regula la tenencia responsable de animales de companía. Y define una serie de obligaciones y responsabilidades para el Estado Municipal.



A su vez, plantea la instrumentación de una Unidad Móvil Quirúrgica, un Servicio Itinerante de Atención Primaria, un programa de vacunación antirrábica en todos los barrios, la creación de un servicio de urgencias veterinarias y el registro de animales mediante microchips subcutáneos. A su vez, fija un piso de castraciones de perros y gatos como meta mínima anual, establecida en 18.000 intervenciones, con el objetivo de lograr un cambio que realmente impacte en la ciudad.



El proyecto fue elaborado de forma interdisciplinaria por veterinarios, proteccionistas, especialistas en administración pública y abogados, con el objetivo de que cumpla con los requisitos y normativas necesarias para su instrumentación efectiva.



Durante la reunión, la edil del oficialismo adelantó que pedirá un dictamen por escrito tanto al área de Veterinaria Municipal como a la Secretaría de Salud, dando continuidad al trámite institucional del proyecto.



Los impulsores de la iniciativa recordaron la importancia de que se les otorgue la Banca del Pueblo en el Concejo Deliberante, lo que permitiría que la propuesta sea conocida por los distintos sectores de la sociedad y enriquecida con el aporte que se le pueda realizar al proyecto original.