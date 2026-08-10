Señor Intendente Azcue, muchos vecinos están preocupados y necesitan respuestas, antes de que deje el sillón de Zorraquin para siempre.

Usted señor Intendente Azcue y con todo respeto le recordamos que lleva ,33 meses (2 años y 9 meses) de estar al frente de la municipalidad Concordia, ¿y? ¿ y? para cuando?.

Si, para cuando responderá las preguntas que desde hace mucho le reclaman los vecinos, que creen, que es supuestamente su querida ciudad de Concordia.

O talvez Usted don Intendente de Concordia, Fco. Azcue, ¿fue a San Cayetano a pedir por el Milagro que los “negros chorros anteriores” le entreguen la DIGNIDAD y CAPACIDAD que usted no encontró ni tiene?

Las preguntas que se hacen o le hacen los vecinos y con mucho respeto por su investidura

1) ¿Cual parte de la ciudad estaba destruida y usted con sus excelentes funcionarios repararon? Porque Ud. ni sus odiadores nunca dijeron dónde estaba destruida.

2) ¿Por qué se desplazo o se rescindieron contratos de personal municipal que trabajaba cumpliendo bien con sus tareas en la recolección de residuos y otras importantes áreas del municipio?

3) Porque se realizó con tanta urgencia la contratación de una empresa foránea, ¿dejando a muchos empleados que realizaban las tareas, con muchísimo menos costo laboral y económico?

4) ¿Cuáles son los porque se rompen calles, donde no hay pozos? ¿Será que es canje por su nueva secretaria la “saltimbanqui” esposa del empresario hormigonero?

rotas calles

5) ¿Porque se desplazaron funcionarios/empleados del EDOS que tenían conocimientos y estaban capacitados para desempeñar las tareas, las que hoy los mediocres funcionarios que Ud. puso al frente no pueden solucionar?

6) ¿ O será realidad que Ud. y sus genios funcionarios quieren privatizar también el EDOS, motivo por el cual se derrocha agua potable (de mala calidad y cara) y tienen los vecinos que soportar el brote de las cloacas/aguas servidas por toda la ciudad?

Edos zanjas caños

7) Nuevamente la ciudad sufrirá la falta del vital elemento H20, (son muchas desde su triste gestión), por supuestos cambios y arreglos de válvulas/cañerías. ¿Por qué, ya que usted preside a un grupo de honestos castos, puros y capacitados funcionarios no se utilizan materiales de buena calidad? ¿O hay como muchos vecinos sospechan de “curros”?

8) No le parece que ya es hora que deje de hablar de lo supuestamente malo realizado, por los negros peronchos con los FABULOSOS k, ¿demostrando que Ud., junto a sus funcionarios son honestos y que tienen capacidad para solucionar los problemas que aquejan a toda la ciudad?

9) Usted es una persona que desconoce la realidad? O ¿Es un hipócrita? O ¿Es una basura humana? Porque en realidad no se entiende que fue hacer en la convocatoria de los fieles de San Cayetano, ¿siendo que usted y sus ídolos (Milei y Frigerio) dejaron a cientos de familias sin trabajo?

Fuente: ByN