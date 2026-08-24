Publicación de Mesa Coord de Jub y Pens de la plaza 25 de mayo - Cdia ER

Una vez más como es nuestra costumbre acompañamos a los compañeros compañeras de los Derechos Humanos en la restitución del cartel en el regimiento de Concordia.

Dicho cartel marca claramente que en el regimiento se produjeron actos de torturas, secuestro y desaparición de personas.

Realizados durante el ciclo del golpe militar, el mayor genocidio facista conocido de nuestra historia.

Desde nuestras filas REPUDIAMOS las declaraciones del concejal Felipe Sastre, no sólo por la crueldad y el desconocimiento que se le pueda atribuir.

Sinó porque nos ofende gravemente a esa parte importante de nuestra generación que conocimos a los compañeros compañeras asesinados por la dictadura.

También la ofensa brutal y cruel a madres, familiares y amigos; que continúan conservando su memoria y que no se esconden cobardemente ni se callan ante la injusticia.

La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Plaza 25 de Mayo de Concordia siempre tendrá en sus carteles las imágenes de las Madres y su pañuelos blancos para recordarnos que no debemos rendirnos.

#mesacoordinadorajubiladosypensionadosconcordia

#MemoriaVerdadYJusticia

#DerechosHumanos #concordiaentrerios

#concejalsastre #Repudio #sitiodelamemoria