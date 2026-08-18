Ernesto Sanz quiere una "avenida del medio" en la UCR entre Milei y el kirchnerismo para 2027

Paola Alé [email protected] El dirigente radical Ernesto Sanz quiere reconstruir la UCR para que sea la opción de centro que aún falta en el panorama político nacional. El dirigente radical Ernesto Sanz quiere reconstruir la UCR para que sea la "opción de centro" que aún falta en el panorama político nacional. Foto: Expreso El dirigente radical mendocino Ernesto Sanz volvió a plantear la necesidad de reconstruir un espacio político de centro que pueda convertirse en una alternativa electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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En una entrevista con Cadena 3, sostuvo que existe un sector del electorado que no se siente representado ni por el peronismo/kirchnerismo ni por el gobierno de Javier Milei. Sanz habló de la necesidad de construir una “ancha avenida del medio”, una expresión con la que busca describir un espacio capaz de reunir a distintos sectores que, según su diagnóstico, quedaron sin representación en el escenario político actual. En esa construcción ubica a la UCR como uno de los actores centrales, pero también imagina la incorporación de dirigentes y sectores provenientes de otros espacios. Una alternativa entre Milei y el peronismo Sanz propone que la discusión política nacional no se atasque en el enfrentamiento entre el peronismo y el mileísmo de cara a 2027. Sanz propone que la discusión política nacional no se atasque en el enfrentamiento entre el peronismo y el mileísmo de cara a 2027. Imagen : Gentileza A24 El planteo de Sanz parte de una lectura del escenario político nacional: hay dirigentes y votantes que se alejaron del kirchnerismo, pero que tampoco encuentran en el mileísmo una respuesta para sus expectativas. En ese grupo ubica a quienes cuestionan algunas de las políticas del gobierno nacional, especialmente por la falta de un proyecto productivo y por lo que considera un deterioro institucional. La propuesta no apunta solamente a reconstruir la identidad radical. El ex senador sostuvo que esa “avenida del medio” debería ser amplia y reunir a sectores progresistas, republicanos y federales. Allí incluyó a la UCR, a dirigentes del PRO que no acompañan a La Libertad Avanza, al peronismo no kirchnerista y al socialismo. El objetivo, según explicó, sería llegar a 2027 con una alternativa competitiva frente a los dos grandes polos que, en su lectura, dominan actualmente la política argentina. El reconocimiento a Milei y sus críticas Sanz también marcó diferencias con quienes cuestionan todos los aspectos de la gestión de Javier Milei. Reconoció como un dato positivo el equilibrio fiscal, el ordenamiento de las variables macroeconómicas y la lucha contra la inflación. Sin embargo, sostuvo que esos resultados constituyen apenas un piso y no alcanzan por sí mismos para generar desarrollo. En particular, cuestionó la falta de una política dirigida a las pequeñas y medianas empresas y a las economías productivas del interior, con referencias al sector agropecuario y a la industria. También expresó preocupación por la situación institucional y por lo que considera un deterioro del Estado de Derecho. Esa combinación de respaldo a algunos aspectos de la política económica y fuertes críticas a otras áreas le permite a Sanz marcar una distancia tanto con el kirchnerismo como con La Libertad Avanza. La UCR y el desafío de reconstruir un espacio propio Junto con dirigentes históricos del radicalismo como Mario Negri y Jesús Rodríguez, Sanz impulsa esta discusión sobre el futuro del espacio. La apuesta supone recuperar a la UCR como actor nacional, pero también ampliar sus fronteras para evitar que la discusión electoral quede reducida a una confrontación entre el oficialismo de Milei y el kirchnerismo. El desafío es que esa construcción deberá convivir con una realidad política en la que distintos dirigentes radicales mantienen vínculos con el gobierno nacional. Gobernadores e intendentes de la UCR tienen, en muchos casos, una relación pragmática con la administración de Milei, especialmente por la necesidad de gestionar recursos y obras para sus provincias y municipios. Sanz, sin embargo, plantea que esa convivencia no debería llevar al radicalismo a integrarse a La Libertad Avanza. De hecho, rechazó expresamente la posibilidad de que la UCR participe de una interna con el partido de Milei. Sanz fue uno de los idearios de la alianza que gobernó al país con Mauricio Macri de titular. Sanz fue uno de los idearios de la alianza que gobernó al país con Mauricio Macri de titular. Las PASO como herramienta para la alianza En ese escenario, el dirigente radical defendió la continuidad de las PASO. Para Sanz, las primarias son una herramienta fundamental para que los distintos sectores que podrían integrar la “avenida del medio” puedan resolver sus candidaturas y construir una oferta electoral común. La discusión tiene una dimensión política además de institucional. Una primaria permitiría que una eventual coalición reúna a dirigentes de distintos espacios sin que la definición de candidaturas quede concentrada en el liderazgo de un solo sector. Sanz apuesta así a que la UCR pueda negociar desde una posición propia dentro de una eventual coalición y no quedar subordinada a una estructura electoral encabezada por Milei. La apuesta a las elecciones de 2027 El dirigente también buscó explicar por qué considera que una alternativa de centro puede tener mejores posibilidades en una elección presidencial que en una legislativa. Para Sanz, experiencias como la de “Provincias Unidas” no lograron consolidarse en las elecciones de medio término porque en ese tipo de comicios tienen mayor peso las estructuras y los intereses territoriales. Una elección presidencial, en cambio, obliga a discutir proyectos nacionales y puede modificar el comportamiento de los votantes. En ese escenario, sostiene Sanz, las identidades políticas vuelven a ocupar un lugar central. La apuesta de la “avenida del medio” parte justamente de esa expectativa: que exista un electorado que no quiera regresar al kirchnerismo y que tampoco quiera continuar por el camino que propone Milei. Para Sanz, el desafío de la UCR será lograr que ese espacio deje de ser solamente un electorado disperso y pueda convertirse en una alternativa política concreta para 2027. FUENTE: Cadena 3 En pocas palabras Sanz propone: reconstruir un espacio político de centro para 2027, una "ancha avenida del medio" entre Milei y el kirchnerismo. Crítica y apoyo: reconoce el equilibrio fiscal de Javier Milei pero critica la falta de políticas productivas y deterioro institucional. Rol de la UCR: busca fortalecer a la UCR como actor nacional y sumar sectores progresistas, republicanos y federales, defendiendo las PASO como herramienta. Resumen generado por Thinkindot AI