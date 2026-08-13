Vocal Clave es un lugar donde se canta y mucho mas

Jorge está organizando un evento muy importante en Pueblo Viejo, un lugar muy especial de la ciudad, estarán instaladas pantallas sonoras, de 5 mts x 3 mts, en las que se estarán proyectando tipo películas en video clips, aparecerán personas individuales, son mas de 20 videos. El próximo el 17 de agosto.

Sobre este importante evento comento Jorge "serán tres bloques, el primer bloque será de Disney, el segundo dedicado AL AMOR y el tercero REVOLUCIO; donde entra Tango Feroz, que es una película muy emblemática de los años '90.

Comentaba Calderón “yo me dedico a dar clases de canto, tengo una academia con más de 40 alumnos, tenemos una variedad de alumnos, desde los 8 años a más o menos 50, de lunes a viernes estamos trabajando, Hay grupos de adolescentes, hay grupos de niños y personas mayores de 55/60 años.

La academia nace como "Vocal Clave" hace aproximadamente 9 años, con un sueño que yo tenia, cuando era muy joven, en mis tiempos no había quien te enseñe canto, si había de música, entonces la idea se fue fusionando, pero no tenía idea de cómo enseñar, me fui formando, a medida que iba enseñando a personas, pero no tenía ni idea de cómo era el tema de enseñar y me fui formando aprendiendo, la fonética es muy compleja de aprender de enseñar y de hacer entender, está bueno porque no solo se trabaja la parte de la voz sino que también se trabaja la parte psicológica, mucha gente lo toma como un cable a tierra, y así se fue formando esta academia”

“Esta academia que se fue formando no es solo canto, sino que también se trabaja con pistas en vivo”

La clave del éxito es enfrentar los miedos, cuando era chico (comenta Calderón) hará unos 20 años, tuve la posibilidad de estar en el Pre Cosquín de Cordobán, yo tenia mucho miedo, mucho pánico en el escenario. Cuando me presente en Paraná y gano esa final y fui a Córdoba, y tuve la suerte de llegar a la final, y ahí pierdo con un santiagueño. Al otro dia me llaman y me dan unos consejos para que yo pueda competir al año siguiente, ahí me encuentro con los jurados siendo una integrante Zulma Paz, le conté que yo tenia mucho miedo de cantar ante el público en escenario y que me costaba mucho estar ante un jurado que me evalué y ella me dijo una frase, LA LLAVE DEL ÉXITO ESTA EN ENFRENTAR AL MIEDO, no seas una cañita voladora se una estrella fugaz, una cañita se enciende vuela y se apaga pronto, y me quedo eso en mi cabeza, y cuando nace la Clave. Mucha gente que bien tal vez trae muchos miedos, el que dirá la otra persona, le puse Vocal Clave, por la Clave del Éxito, y a lo largo de los años fue funcionando, hoy hay mas de 40 alumnos”

En cuanto al método que utiliza Calderón para estar al frente de la cantidad de alumnos que tiene “es un conjunto de cosas que hay que tener, “yo desde los tres años que toco y canto, manejar 40 alumnos te enseña mucho a estudiar y analizar la empatía, ¿cómo hacer yo para manejar 10 personas? Obviamente que hago clases grupales u la individuales y en cada grupo tener la empatía, aprender a encontrar la necesidad del otro, yo aprendo más que nada de ellos, a enseñarles como me enseñan a mí y el saber del alumno porque quiere aprender, manejar un grupo de 40 es tener que manejar la parte energética de ellos, porque vinieron aquí, saber cosas de ellos, más que nada es eso entender al alumno comprender su energía”

Continuo Jorge “Yo aprendo cada día de ellos, hay mucha gente que me enseña, me enseña a enseñar, hay alumnos que comienzan desde cero y hay que comprender eso enseñándoles”

En cuanto al mito de lo que se dice que con miel se aclara la voz la garganta, “en verdad es un Mito, en realidad la miel suaviza un poco la garganta, hay gente que toma alcohol, y otras bebidas, eso depende de cada uno, cuidar la voz es no fumar tratar de no tomar alcohol, cuidarse en las comidas, nada hidrata mejor que el agua, los condimentos picantes complican la digestión, si uno no se cuida con las comidas es complicado para avanzar, se puede todo esto, pero no se debe.”

En cuanto al género musical que más le agrada Comento “me encanta que la voz sea versátil y que se anime a mas, que se anime, que pruebe, que no se limite, ver hasta que altura llega con su voz, los graves, la voz la educa a la hora de ensayar, ser disciplinado. En cuanto a la música, amo todo el folclore, el chamame, la zamba, es lo que frecuente cuando era niño. Mi papa tocaba en una banda y mi mama era coreuta” agrego me gusta Mercedes Sosa, Alberto Cortez”