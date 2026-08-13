El decreto está listo: Karina Milei le entrega Tecnópolis a los Saguier sin pedir perdón

La familia Saguier se quedará con el predio de 54 hectáreas en Villa Martelli por un plazo de 25 años, poniendo fin al conflicto político previo y transfiriendo al sector privado un mantenimiento que hoy cuesta al Estado 1.000 millones de pesos mensuales.

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El aEcuerdo político que destrabó la licitación

La adjudicación llega antes de cualquier reconciliación pública entre el presidente Javier Milei y Fernán Saguier. La relación estaba rota desde la expulsión del dueño de La Nación de la residencia presidencial, pero Karina Milei levantó el veto personalmente para cerrar la operación. Con la familia Werthein fuera de competencia y la oferta de Fígoli descartada tras el escándalo de Adorni, el consorcio Saguier-Live Nation quedó como única opción viable para evitar que el Estado siga absorbiendo el déficit operativo del predio.

integrado por el diario La Nación y la multinacional Live Nation, tras una negociación cerrada directamente por Karina Milei. La familia Saguier se quedará con el predio de 54 hectáreas en Villa Martelli por un plazo de 25 años, poniendo fin al conflicto político previo y transfiriendo al sector privado un mantenimiento que hoy cuesta al Estado 1.000 millones de pesos mensuales.

El acuerdo político que destrabó la licitación

La adjudicación llega antes de cualquier reconciliación pública entre el presidente Javier Milei y Fernán Saguier. La relación estaba rota desde la expulsión del dueño de La Nación de la residencia presidencial, pero Karina Milei levantó el veto personalmente para cerrar la operación. Con la familia Werthein fuera de competencia y la oferta de Fígoli descartada tras el escándalo de Adorni, el consorcio Saguier-Live Nation quedó como única opción viable para evitar que el Estado siga absorbiendo el déficit operativo del predio.

La Agencia de Bienes del Estado ya tiene lista la documentación para formalizar la entrega. Se trata de una decisión administrativa que busca monetizar un activo subutilizado y detener la sangría fiscal inmediata, priorizando la viabilidad comercial sobre las diferencias personales previas.

Inversión de 150 millones de dólares y canon diferido

El contrato exige una inversión privada estimada en 150 millones de dólares para la puesta a punto del complejo. El foco principal será el estadio cerrado, donde con solo 15 millones de dólares se planea ampliar la capacidad de 10.000 a 12.000 espectadores y modernizar sonido, climatización y seguridad para competir directamente con el Movistar Arena. Construir una arena nueva costaría 50 millones de dólares, lo que hace rentable la reconversión del espacio existente.

Como incentivo, el Estado habilitó que los concesionarios no paguen canon durante los primeros diez meses. El monto estimado de 650 millones de pesos mensuales se prorrateará en las cuotas siguientes. El modelo de negocio contempla también conciertos al aire libre y ferias en los pabellones, activos clave para recuperar la inversión en un mercado de entretenimiento que los propios competidores califican como “finito”.