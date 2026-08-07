PREGONANDO PREGONANDO

Murió un queridísimo actor de "División Palermo" y "Homo Argentum" y la tristeza es total

El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse la muerte de un reconocido actor que supo construir una extensa carrera en distintos ámbitos de la industria audiovisual. Se trata de Pablo Palacio.
Curiosidades07/08/2026 via pais

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó su recorrido profesional en teatro, cine, televisión, publicidad y producciones para plataformas digitales.

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A lo largo de su trayectoria, el artista formó parte de algunos de los proyectos más destacados de los últimos años, entre ellos la exitosa serie de Netflix División Palermo” y la película argentina Homo Argentum”, dos producciones que volvieron a acercarlo a una nueva generación de espectadores.

Quién era Pablo Palacio, el actor que dejó una huella en la ficción argentina

Pablo Palacio nació el 25 de agosto de 1965 y desarrolló una carrera marcada por la versatilidad. Durante décadas trabajó en distintos formatos, desde el teatro independiente hasta grandes producciones audiovisuales.

Su vínculo con la actuación comenzó sobre los escenarios, donde participó en numerosas obras teatrales como “Remanente Sur”, “El viaje de Discepolito”, “Guarda abajo”, “La palabra del Señor”, “Maquillaje”, “El encargo” y “

 “No tenés códigos”, entre otras.

Con el paso del tiempo, también logró consolidarse dentro del cine y la televisión, participando en proyectos que le permitieron demostrar su capacidad para interpretar personajes muy diferentes.

Sus trabajos más recordados en televisión y streaming

En los últimos años, Palacio se convirtió en una figura reconocida por los seguidores de las producciones argentinas. Fue parte del elenco de “División Palermo”, la serie de Netflix que se transformó en uno de los grandes éxitos nacionales de la plataforma gracias a su particular mezcla de comedia, crítica social y personajes inolvidables.

Además, tuvo participaciones en ficciones como “Cromañón”, “Nada”, “Monzón”, “Atrapa a un ladrón”, “Edha”, “El lobista”, “El jardín de bronce”, “Cartoneros”, “Señores papis” y “Las Estrellas”. En cine también fue parte de importantes producciones argentinas como “Homo Argentum”, “El clan”, “El ciudadano ilustre” y “El Potro, lo mejor del amor”.


La despedida del mundo artístico

Tras confirmarse su fallecimiento, colegas, amigos y seguidores expresaron su dolor en redes sociales y recordaron su compromiso con la profesión.

Además, desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices compartieron un sentido mensaje para despedirlo: “Lamentamos el fallecimiento del actor Pablo Palacio. A lo largo de su trayectoria desarrolló una sostenida labor en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad. Acompañamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este difícil momento”.

La muerte de Pablo Palacio representa una nueva pérdida para la actuación argentina, que despide a un intérprete que construyó un camino sólido y dejó su marca en distintos escenarios, pantallas y generaciones de espectadores.

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