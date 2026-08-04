PREGONANDO PREGONANDO

LA IGLESIA CATOLICA ESTA PREOCUPADA POR EL PROYECTO DE INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD PRIVADA.

El proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” (popularizado como extranjerización de nuestro territorio), propone cambios en: el régimen de expropiaciones, en los procesos de desalojos, y reformas en leyes como la de tierras rurales y la de manejo del fuego
Curiosidades04/08/2026 Jose O couceiro

La Iglesia Católica, mediante una carta abierta a los legisladores nacionales, ha expresado su profunda preocupación por ése proyecto de ley, que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, y que está -actualmente- en tratamiento en el senado nacional.multimedia.grande.bf09e6406d779339.Z3JhbmRlLndlYnA=

El proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” (popularizado como extranjerización de nuestro territorio), propone cambios en: el régimen de expropiaciones, en los procesos de desalojos, y reformas en leyes como la de tierras rurales y la de manejo La Iglesia Católica, mediante una carta abierta a los legisladores nacionales, ha expresado su profunda preocupación por ése proyecto de ley, que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, y Al respecto, Cáritas Argentina, propiedad privadael Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), difundieron una carta abierta dirigida a los legisladores, en la que expresan su preocupación por el proyecto de ley de ‘Inviolabilidad de la Propiedad Privada’, al sostener que “…esa iniciativa En el documento, las instituciones eclesiales sostienen que “…la iniciativa atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes, y el derecho de los pueblos de autodeterminarse…", al tiempo que “…recuerdan que la tierra En tal sentido, el obispo de Posadas (Misiones) -Mons. Juan Martínez- pidió: “…votar 'desde la conciencia' la ley de propiedad privada…”, a la vez que alertó sobre “…el impacto que podría tener el proyecto legislativo en la soberanía, el acceso a la tierra y los recursos naturales…”, y reclamó un análisis responsable.

propiedad 1 privada

En síntesis: la Iglesia Católica Argentina, preocupada por el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, cita al Papa León XIV en su encíclica Magnifica humanitas, y lo hace en una carta abierta a los legisladores, titulada: “La tierra: madre, hermana y bien común”; asimismo  advierte, que dicho proyecto de ley “…deja sin efecto las limitaciones vigentes, para la compra de tierra por parte de extranjeros -personas físicas o empresas- y en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales…”.   

En conclusión: la Iglesia Católica Argentina, citando a Juan Pablo II nos recuerda, que: “…no es conforme con el designio de Dios, usar este don de modo tal, que sus beneficios, favorezcan sólo a unos pocos…”.-

FUENTE: 

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