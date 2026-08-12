Buenos Aires, 11 agosto (NA) -- La cantante Tini Stoessel sorprendió a todos al confirmar su compromiso con el futbolista Rodrigo De Paul con un video que revolucionó las redes sociales y prometió "mostrar todo" el proceso camino al altar.

"Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul", escribió la cantante en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el video de casi 8 minutos de duración ya lleva más de 522 mil me gustas a tan solo una hora de su publicación.

"Es mi primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy súper emocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día y nada, estoy muy emocionada, estoy muy feliz, les voy a ir mostrando absolutamente todo", contó al principio.

El video muestra un vlog íntimo de Tini Stoessel a bordo de un jet privado junto a una amiga y su perrita, mientras viajan con destino a París para su primera prueba de vestido de novia. En el mismo, revela que usará un diseño de la casa de moda Ludovic de Saint Sernin para su día especial.

"Me traje la cámara, el celular... lo que me falta son esas luces, esas cosas que te iluminan, pero es lo que hay", adelantó.

En las imágenes, Tini aparece haciéndose rutinas de skincare con mascarillas faciales, peinándose y haciéndose trenzas con la ayuda de su amiga, previo a dirigirse a su primera prueba. Después de ello, mostró un primer plano de su reacción viendo el vestido.

Una vez finalizada la prueba de vestido, tuvo una llamada con su futuro esposo Rodrigo de Paul, en la que le confiesa su emoción con respecto a lo vivido. "Amor increíble. Yo pensé que iba a haber solamente telas. Medio que me lo probé", se la escucha en el video.

"No te puedo mostrar nada aparte, es una locura que me está pasando", confiesa.