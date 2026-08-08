«LA EXPRESIÓN DE NUESTRAS EMOCIONES» ES CLAVE PARA MANTENERNOS MEJOR
Entre más emociones conozcamos, aunque sea al principio solo de nombre, más vamos a poder identificarlas cuando lleguen a nuestra vida, y lo más importante es que vamos a estar mejor preparados para saber qué hacer con ellas, ya sea recibirlas o ponerles un alto a las situaciones que las generan.
El objetivo de listar las emociones es que tomemos aquellas palabras que sean más claras y apropiadas respecto a nuestra experiencia. Usar aquellas que nos conecten con las vivencias que hemos sentido y podemos dejar de lado aquellas que nos parezcan lejanas.
El objetivo al crear esta lista de sentimientos y emociones es simplemente que tengamos una guía con las palabras que nos sirvan para saber mejor qué es lo que sentimos en diferentes momentos de la vida.
Para reconocer los nombres de emociones y sentimientos en otras personas, es a veces útil observar las expresiones faciales y el lenguaje corporal, estos nos hablan como lo hacen las palabras. El sistema nervioso conecta los músculos de la cara con lo que estamos sintiendo y esto crea expresiones faciales que podemos reconocer.
De la lista de emociones, podemos no solo identificar la emoción que estamos sintiendo, sino también en qué parte del cuerpo, eso nos dará más información de lo que nos sucede.
La riqueza de nuestra vida emocional tiene una relación directa con el conocimiento del tipo de emociones que podemos sentir. Como una parte muy importante de nuestra experiencia en esta vida, las emociones nos dan mucha información acerca de lo que estamos experimentando y quiénes somos y aceptarnos.
En los programas de prevención de consumos problemáticos hablamos en el Correccional de Menores con chicos detenidos por robos, violaciones y asesinatos. Casi todos, cuando «liquidaron» a un desconocido, o a una abuela, estaban intoxicados con alcohol, drogas, y pastillas. Se «empastaron» para relajar, no sentir miedo, ni terror, ni nada, ante el peligro de mandarse «un moco» gigante, que les cambiara la vida para mal y para siempre.
Y, como no sienten nada por ellos, ni por la situación aterradora, tampoco por los demás. Son niños con un monstruo dentro. «Satanases de los Infiernos» listos para «el Día Final». Y arruinar varias vidas en el proceso, incluida la de ellos mismos.
Cuando están presos sin chumbo ni drogas, son chicos tan vulnerables y queribles como cualquiera. ¡Cuando la poli los garrotea… lloran pidiendo por sus vidas! Por eso es tan importante tratar de sentir y transitar esos sentimientos y emociones. Sin evitarlos o taparlos con consumos o conductas problemáticas. Sentir y hablar de nuestros sentimientos y pensamientos me liberará y me muestra cómo estoy, y qué siento.
Sentir y expresar cómo nos sentimos, para mí no fue fácil. Quizás quería sacar todo de adentro, pero lamentablemente no sabía cómo, ni me animaba. Era un ejercicio que evitaba «a toda costa», y ni sabía cómo se hacía.
«Me hacía la cabeza» de que si sabían de mi enojo, bronca, angustia, nervios, vergüenza, o miedo; me harían bullying, me burlarán, o agredirán.
La mayor parte de la ansiedad y estrés que sufrí en mi vida estaba causada por una creencia muy nociva, de creer que es mejor «morderme la lengua» antes que decir cómo me sentía. Así construí paredes que me aislaban y me encarcelaban.
Es natural que sintamos cierto bloqueo para abrirnos, quedar desnudos, da miedo y nadie nos había enseñado cómo hacerlo. Nos enseñan lengua, matemáticas, geografía, pero no mucho a expresar nuestras emociones. Se ha dado por supuesto que es algo que tenemos que «traer de fábrica».
Esto permite que los demás empaticen con nosotros. Las emociones se contagian. Cuando los demás saben cómo nos sentimos, inconscientemente conectan con nosotros y se pondrán en «nuestro lugar».
Segundo, reduce el malestar. Al expresar mis emociones en voz alta, le estaba poniendo un nombre y blanqueando. Y es liberador y diluye la presión de tener todo comprimido y escondido. Ya esta, confese que no sé qué hacer…
Y tercero, nos volvemos más atractivos. Cuando somos capaces de ponerle nombre a la emoción, nos perciben como alguien más humano, demostramos sensibilidad, honestidad y valentía, sin miedo a ocultar nada. Mas reales, más humanos.
El primer paso para expresar nuestros sentimientos es identificarlos correctamente. A menudo nos sentimos mal, pero no tenemos en claro exactamente de qué manera ni por qué. Cuando sientas una emoción, encuentra un lugar en el que puedas estar tranquilo durante un par de minutos, y cierra los ojos.
A continuación, intenta reconocer la emoción básica a la que corresponde de las siete posibles: tristeza, alegría, enfado, asco, miedo, desprecio, nervio, o sorpresa. Hagamos una lista de palabras de emociones.
Aceptar que somos capaces de sentir todo tipo de emociones también aumentará nuestra fortaleza psicológica, y mejorará nuestra capacidad de enfrentarnos a los malos momentos.
Hay una serie de verbos sensitivos como “siento”, “noto” o “percibo” que no pueden ser rebatidos porque se refieren a mi estado interno, y eso es algo que no se puede discutir.
En mi tratamiento en «El Arte de Volver» había «grupo de sentimientos», donde uno le decía qué sentía al otro, por lo que dijo, no dijo, por sus actitudes, hechos, etc. Y el otro tenía que escuchar mirándolo a los ojos, sin posibilidad de defenderse, contradecirlo, o querer ganar en el debate.
Era para aprender a expresar mis sentimientos y necesidades, y para saber recibir lo que el otro sentía con actitudes. Dos personas frente a frente, rodeadas de todos los otros compañeros y operadores. Es una escena que al principio da miedo y vértigo, pero que conecta y enseña mucho.
Es importantísimo aprender sobre nuestro mundo emocional porque nos pone en mejor disposición de comprendernos a nosotros mismos y, por ende, a los demás. Es una tarea más que interesante, que nos traerá beneficios. Mostrarnos sin ocultarnos. Y que minimiza las chances de entregarnos a los vicios. «El que no demuestra lo que siente, pierde lo que quiere». Y termino esta nota con una verdad de la hora cero: «Somos seres emocionales que razonan, y no al revés».
Federico Müller