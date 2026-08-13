¿CUANTO LE CUESTA AL PAIS CADA LEGISLADOR NACIONAL?

Al respecto, el economista liberal Roberto Cachanosky, señaló: “…los gastos del Congreso de la Nación -el costo de la política- incluidos en el Presupuesto Nacional, son cifras disparatadas si las comparamos con otros países en términos de de la población…”; “…para determinar cuánto le cuesta al contribuyente cada legislador hay que tomar no solo el sueldo del legislador, sino también los costos directos e indirectos, que pueden ser fijos o variables, para realizar sus funciones, costos que sabemos que nues

tros legisladores parecen no contemplar a la hora de gastar la plata del

ñoquis medio baratos

contribuyente…” (INFOBAE, 24/09/2019).

Decía Cachanosky: “…la cuenta es muy sencilla…, …tomo los presupuestos asignados específicamente al Senado -$9.157 millones- y a Diputados -$9.355 millones-, (aclarando que no incluyen los gastos de la Biblioteca del Congreso, ni la imprenta, ni ningún otro rubro), ésos montos los divido por el tipo de cambio promedio del euro, y da que el Presupuesto 2019 de la Cámara de Senadores es de 192 millones de euros, dividido los 72 senadores, en 12 meses, da un costo promedio mensual de 222.222 euros (no sueldo); igual ejercicio da por diputado, 63.878 euros mensuales de costo (no salario).

ñoquis caros tipo legisladores

En síntesis : haciendo el mismo ejercicio para ambas Cámaras, en España, el costo por senador es de 17.540 euros mensuales; y en el caso de un diputado es de 21.700 euros mensuales. El argumento de algunos legisladores -frente a esta evidencia- ha sido decir que ellos gastan una parte ínfima del Presupuesto. La pregunta, que surge obligada, es: ¿ acaso no es muchísimo dinero como costo por legislador?.