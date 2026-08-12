El Gobierno sumó a Sturzenegger a la mesa política y dosifica los tiempos políticos de sus iniciativas. Tras el revés en el Senado,

El Gobierno reunió a su mesa política durante casi tres horas. El encuentro fue el primero después del revés en el Congreso con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que terminó saliendo, pero con dos capítulos cercenados. Esa situación motivó revisiones internas y cuestionamientos a las decisiones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien hoy fue sumado -sin foto oficial y por primera vez- a los cónclaves de la Casa Rosada.

La presencia de Sturzenegger se caía de madura desde el mismo momento en que el Gobierno buscaba digerir los cambios forzados por la oposición en el Senado, donde cayeron la extranjerización de tierras y la reforma de la ley de manejo del fuego. La mesa política será, de acuerdo a las fuentes consultadas por LA NACION, la que dictamine la viabilidad de las iniciativas gubernamentales.

federico sturzenegger

“Todo tiene que pasar por ahí”, afirmaron en la sede de gobierno. Y resaltaron que en ese paso, las preguntas fundamentales más allá de los proyectos que se trabajan son fundamentalmente de tiempos políticos. Definieron el espacio como un “ordenador” de lo que vendrá en materia legislativa. Parte de eso, con Sturzenegger presente, es lo que los funcionarios abordaron este martes.

Según dejaron trascender en Balcarce 50 poco después de terminado el encuentro, con Sturzenegger se conversó precisamente sobre “el cronograma de los proyectos de ley en los que trabaja su equipo”. Y “se definió que el primero de los proyectos a impulsar será el referido al mercado de capitales”. Se trata de una iniciativa que posibilitaría emitir obligaciones negociables en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de cuenta, una alternativa que actualmente presenta fuertes limitaciones regulatorias.

Al tiempo que, en lo que pareció ser un guiño después de las tensiones con Sturzenegger, se resaltó que “las iniciativas de desregulación constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país”. Hacia afuera hubo un mensaje conciliador, aunque dentro del Gobierno afloraron los cuestionamientos al ministro de Desregulación.

La reunión anterior de la mesa política, sin Federico Sturzenegger Presidencia

En tanto que, a nivel general, explicaban que durante el encuentro “se repasaron la agenda legislativa y los principales temas económicos y de gestión del Gobierno nacional”. También, agregaron las fuentes, se repasaron los proyectos de ley ya ingresados al Congreso y se trabajó en el ordenamiento del calendario legislativo para el tratamiento de las iniciativas oficiales.

Durante la reunión se decidió que a partir de ahora se irán convocando a otros ministros del Gabinete nacional para ampliar “la participación sectorial y profundizar el abordaje de las distintas áreas de gestión y de la agenda legislativa”. El encuentro se extendió entre las 13 y casi las 16 y los primeros en retirarse fueron precisamente Sturzenegger y la titular del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

El encuentro post votación

El último viernes, en las horas posteriores a la votación, en el Gobierno hubo varios pases de factura y mea culpas internos. Todos ellos confluían en la necesidad de que, a partir de ahora, los proyectos de ley pasen por la mesa política. “Todo proyecto tiene que pasar por la mesa”, repetían casi como un mantra en distintas terminales, desde emanaba la incomodidad por lo sucedido en el recinto la noche anterior.

Por eso, desde ahora los proyectos de Sturzenegger, que mantiene una excelente sintonía con el presidente Javier Milei, deberían esperar ante la urgencia del tratamiento de otras iniciativas y en la búsqueda de mantener una relación armónica con la oposición dialoguista. “Es la mirada fundamental, la del control político”, ampliaban en referencia a la mesa encabezada por Karina Milei.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ayer con legisladores bonaerenses de LLA Presidencia de La Nación

Además de Karina, la mesa está encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la integran la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el ministro Luis Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

En el encuentro de este martes, el ministro Luis Caputo hizo, de acuerdo a información oficial, un “abordaje de la situación económica y de las principales variables e indicadores”. En tanto que Santilli habló de las distintas reuniones y conversaciones con gobernadores que viene manteniendo y confirmó que este miércoles participará del encuentro en Misiones en el marco del Consejo del Norte Grande, junto a mandatarios provinciales de la región.

En el marco de la mesa política también se anuncio que el próximo viernes Santilli y Caputo viajarán a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil, el anfitrión, y Elías Suárez, de Santiago del Estero, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. Ambos buscarán dar así un gesto de la buena sintonía que buscan mantener con los gobernadores que, en la última sesión del Senado, le jugaron en contra.