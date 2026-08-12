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El truco casero para secar la ropa más rápido en días fríos y húmedos. Ni estufa ni secadora:

Las bajas temperaturas y el exceso de humedad pueden hacer que las prendas permanezcan mojadas durante horas y hasta adquieran olor a humedad. Un método sencillo permite acelerar el proceso sin depender de aparatos eléctricos.
Curiosidades12/08/2026 tyn

Secar la ropa en los días fríos y húmedos puede convertirse en una de las tareas más difíciles del hogar. Las bajas temperaturas y la humedad ambiental hacen que el agua tarde más en evaporarse y que algunas prendas permanezcan húmedas durante horas.

En este marco, existe un truco casero simple y económico que puede ayudar a acelerar el proceso sin necesidad de recurrir a la estufa ni a la secadora: usar una toalla seca para retirar parte de la humedad de las prendas antes de tenderlas.

El método es útil para prendas gruesas que suelen quedar con mucha agua después del lavado y necesitan varias horas para secarse por completo.

tender
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El truco de la toalla para secar la ropa más rápido
La técnica consiste en utilizar una toalla seca y absorbente para retirar parte del agua que todavía conserva una prenda recién lavada.

Para hacerlo, hay que extender la prenda sobre una superficie limpia, colocar encima una toalla seca y presionar suavemente para que el tejido absorba parte de la humedad. En prendas más pequeñas también se puede envolver la ropa dentro de la toalla y presionar durante unos segundos.

El truco de la toalla para secar la ropa más rápido. (Foto: Adobe Stock)
El truco de la toalla para secar la ropa más rápido. (Foto: Adobe Stock)
La clave está en no retorcer con demasiada fuerza las prendas delicadas, ya que algunos tejidos pueden deformarse o dañarse.

Después de este paso, la ropa se puede colocar en el tender con suficiente espacio entre cada prenda para favorecer la circulación de aire.

Paso a paso: cómo usar una toalla para acelerar el secado
Elegí una toalla seca y limpia, preferentemente de algodón y de un tamaño suficiente para cubrir la prenda.
Extendé la ropa húmeda sobre una superficie limpia.
Colocá la toalla encima de la prenda.
Presioná suave con las manos para que la toalla absorba parte del agua.
En prendas pequeñas, envolvé la ropa dentro de la toalla y presioná durante unos segundos.
Retirá la prenda y colgala inmediatamente en un tender.
Dejá suficiente espacio entre las prendas para que el aire pueda circular.
El procedimiento puede repetirse con otra toalla seca si la prenda todavía conserva demasiada humedad.

El último paso para que la ropa termine de secarse
Después de retirar parte de la humedad con la toalla, el siguiente paso es tender correctamente las prendas. Dejarlas amontonadas o demasiado juntas puede hacer que el proceso vuelva a ralentizarse.

Las prendas deben quedar completamente extendidas y separadas entre sí. Si es posible, conviene colocar el tender en una zona donde exista circulación de aire y evitar habitaciones completamente cerradas durante muchas horas.

En días particularmente húmedos, también puede ser útil ventilar el ambiente durante algunos minutos para favorecer la renovación del aire.

De esta manera, el truco de la toalla puede convertirse en un paso adicional antes de tender la ropa: no elimina por completo la humedad, pero permite retirar parte del agua cuando las condiciones climáticas hacen que el secado sea mucho más lento.

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