Pareja de jubilados dejaron su casa para vivir en una autocaravana de siete metros cuadrados y sorprendieron con su nueva vida

Cada vez más personas buscan alejarse de la vida tradicional para adoptar un estilo de vida más nómade, con menos gastos, menos bienes materiales y mayor libertad para decidir dónde vivir. Para Fernando y Ana, dos jubilados que emigraron hace años, esa búsqueda terminó convirtiéndose en una decisión concreta: dejar atrás una vivienda convencional y mudarse a una autocaravana.

La pareja lleva más de tres años viviendo en “La Vaca”, una autocaravana de siete metros cuadrados con la que recorre distintos lugares de España. Allí aseguran tener todo lo necesario para la vida cotidiana y haber encontrado una tranquilidad que antes no tenían.“Estaba harto de estar en una rueda de hámster”, resume Fernando en una entrevista con el youtuber Arnau Serrado, al explicar por qué decidieron cambiar por completo su manera de vivir. decisión de dejar una casa para vivir en una autocaravana

Fernando nació en Argentina y Ana en Venezuela. Ambos emigraron hace años y, después de una vida marcada por el trabajo y las responsabilidades, decidieron que querían vivir de otra manera.La decisión no fue inmediata. Ana explica que fue el resultado de años de esfuerzo y de una reflexión sobre qué querían hacer durante esta etapa de sus vidas.

“Le dijimos a la vida que parara y empezamos nosotros a darle las vueltas que queríamos. No dejarnos llevar, sino llevarla como queríamos después de tanto trabajo, esfuerzo, dedicación y sacrificio. Nos lo merecíamos”, contó.

Para la pareja, el cambio implicó desprenderse de buena parte de las cosas materiales que habían acumulado y aceptar una forma de vida mucho más reducida en espacio, pero con mayor libertad para moverse.

Cómo es vivir en una autocaravana de siete metros cuadrados

“La Vaca” es una Fiat Ducato Maxi de 27 años, equipada con motor 2.8 y 122 caballos. La compraron con 84.000 kilómetros y desde entonces recorrieron otros 43.000.

Aunque se trata de un vehículo pequeño, la pareja asegura que cuenta con las comodidades básicas para vivir: agua caliente, calefacción, heladera y cocina.

“Tenemos agua caliente, calefacción, heladera y cocina y la libertad de tener un jardín diferente todos los días”, explicaron.

Para ponerla a punto invirtieron 1.626 euros y realizaron buena parte de las reparaciones por sus propios medios. También explicaron que eligieron un vehículo antiguo porque consideran que los modelos más modernos suelen reducir el peso a costa de algunos materiales y componentes.

“¿Te molesta el vecino? Arrancás y te vas a otro lado”

Una de las principales ventajas que encuentran en este estilo de vida es la posibilidad de cambiar de lugar cuando lo desean.

La pareja evita, en general, los destinos más masivos y prefiere recorrer pequeños pueblos, zonas de montaña y lugares tranquilos durante los períodos de menor cantidad de turistas. “¿Te molesta el vecino? Arrancás y te vas a otro lado. ¿Estás harto de esta playa? Te vas a la montaña. ¿Ya conoces mucho esa montaña? Arrancás otra vez”, explicó Fernando. La decisión de dejar una casa para vivir en una autocaravana. (Foto:También valoran la posibilidad de relacionarse con habitantes de pequeñas localidades y conocer sus costumbres. “Vamos a las montañas, a pueblos solitarios de 200 habitantes, hablamos con la gente del lugar y comemos las cosas que a ellos les gustan”, contaron.

Cuánto gastan por mes viviendo en una autocaravanaLos gastos dependen principalmente de cuánto se desplazan y del país en el que se encuentran.

Cuanto más kilómetros recorren, más dinero necesitan para combustible, mientras que también existen diferencias en el precio de los alimentos y otros productos entre los países europeos.“Cuanto más te movés, más dinero gastás.

Entonces, cuánto gastamos al mes depende de lo que nos movamos”, explicó Fernando.Sin embargo, aseguran que actualmente consiguen llegar a fin de mes con dinero disponible, algo que, según cuentan, no ocurría cuando vivían en una casa tradicional.

“Ahora en nuestras cuentas queda dinero a fin de mes y eso no pasaba cuando vivíamos en una casa de ladrillo”, afirmaron.La pareja también cuenta con placas solares y ya no tiene algunos de los gastos habituales de una vivienda convencional, como las facturas de electricidad, agua, comunidad o internet.“La vida es una sola y se pasa muy rápido”

A pesar de las ventajas, Fernando y Ana reconocen que adaptarse a esta nueva vida no fue sencillo. Uno de los aspectos más difíciles fue desprenderse de las cosas y alejarse de sus hijos.

“No fue una decisión de un día ni de dos. Lo más difícil es desprenderte, sobre todo de los hijos”, reconoció Ana.

La pareja también sostiene que el tamaño de la vivienda no determina necesariamente la calidad de una relación. Para ellos, lo importante es compartir el proyecto con la persona elegida.

“Si estás con la persona que quieres, te vas a llevar bien aquí y en una casa de 500 metros cuadrados”, afirmó Ana

El nombre de la autocaravana también tiene una explicación particular. La bautizaron “La Vaca” porque, según cuentan entre risas, es grande, blanca y su matrícula termina formando la onomatopeya “MUU”.

Para Ana, la experiencia representa algo mucho más profundo que viajar constantemente. “La vida es una sola y se pasa muy rápido. Uno tiene que intentar cumplir sus metas, pero también acordarse de sus propias necesidades”, sostuvo.

Y resumió la filosofía que adoptaron durante estos años: “Vivir no va en consonancia con las cosas materiales”. Para ellos, disfrutar de un parque, contemplar un paisaje, caminar por un sendero o conocer un castillo son experiencias que tienen más valor que las cosas que acumularon durante su vida.