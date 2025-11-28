LIBERTAD VA POR LA CLASIFICACIÓN

El partido se jugará desde las 17 horas y la terna está compuesta por autoridades de María Grande. Alexis Gabriel Caisso será el árbitro principal, siendo sus asistentes Bruno Daniel Bianqueri y Verónica Mariana Gaitán.

El equipo local llega a la cita con 7 puntos, mientras que Libertad reúne 4 unidades, con Defensores de Nebel ya eliminado también con 4.

Esta vez, la definición no será por gol average sino por enfrentamiento entre sí y en el partido jugado en Concordia el Lobo y el Depro igualaron cero a cero. Por lo tanto Libertad sólo tiene que ganar por cualquier diferencia para clasificar, ya que justamente hará valer ese triunfo en los enfrentamientos entre ambos. Claro que al Depro le alcanza con un empate para clasificar. Será un gran partido donde, claro, el favorito es el local porque ha demostrado ser un equipo sólido que hasta ahora viene invicto con 2 triunfos (ambos a Nebel) y 1 empate. Un plantel que se ha formado con toda la intención de ascender y por ello tiene el favoritismo para ganar la zona, y luego pelear seguramente por ese anhelo de subir de categoría. Libertad ha sido un tanto irregular y ha conocido los tres resultados, ganó, empató y perdió hasta ahora en sus tres presentaciones. Pero tiene esta oportunidad importante ante un rival de peso y con una victoria festejará el pase a la siguiente ronda.