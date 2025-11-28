LIBERTAD VA POR LA CLASIFICACIÓN
Este domingo 30 de noviembre en Colón el equipo de Libertad va a visitar al Depro, Deportivo Pronunciamiento, e irá en busca de la clasificación de esta Zona 5 Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.deportes28/11/2025 Edgardo Perafan
El partido se jugará desde las 17 horas y la terna está compuesta por autoridades de María Grande. Alexis Gabriel Caisso será el árbitro principal, siendo sus asistentes Bruno Daniel Bianqueri y Verónica Mariana Gaitán.
El equipo local llega a la cita con 7 puntos, mientras que Libertad reúne 4 unidades, con Defensores de Nebel ya eliminado también con 4.
Esta vez, la definición no será por gol average sino por enfrentamiento entre sí y en el partido jugado en Concordia el Lobo y el Depro igualaron cero a cero. Por lo tanto Libertad sólo tiene que ganar por cualquier diferencia para clasificar, ya que justamente hará valer ese triunfo en los enfrentamientos entre ambos. Claro que al Depro le alcanza con un empate para clasificar. Será un gran partido donde, claro, el favorito es el local porque ha demostrado ser un equipo sólido que hasta ahora viene invicto con 2 triunfos (ambos a Nebel) y 1 empate. Un plantel que se ha formado con toda la intención de ascender y por ello tiene el favoritismo para ganar la zona, y luego pelear seguramente por ese anhelo de subir de categoría. Libertad ha sido un tanto irregular y ha conocido los tres resultados, ganó, empató y perdió hasta ahora en sus tres presentaciones. Pero tiene esta oportunidad importante ante un rival de peso y con una victoria festejará el pase a la siguiente ronda.
Se reunió el Consejo Provincial del PJ
Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en el que participaron 14 de sus miembros.
CODESAL anuncia nuevas licitaciones para cantinas en el Lago de Salto Grande
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) informa el llamado a licitación pública para los siguientes espacios:
Este domingo desde las 8.45 hs. se llevará a cabo en la zona del lago Salto Grande la segunda fecha del “Circuito Binacional de Triatlon Jeep” que tendrá su epicentro en playa Punta Bonita, en el predio de Puerto Luis.
Este jueves por la noche se realizó la presentación de la 8° edición del Desafío KM 248 que tendrá como prueba las distancias de 38 y 72 kilómetros, que se correrá este domingo desde las 9 de la mañana desde el Parador Turístico del kilómetro 248 de la Autovía 14 en Concordia.
Nota al Intendente de la Ciudad de Concordia
Estimado Intendente Señor, Dr Francisco Azcue S/D
Concordia será sede del encuentro “Concordia 2025: Redefiniendo el Turismo de Reuniones”
Este martes 2 de diciembre, desde las 9:00 hs, en el Centro de Convenciones Concordia, se realizará una jornada estratégica organizada por el Concordia Buró, junto a la Asociación Hotelera Gastronómica, EMCONTUR, la Municipalidad de Concordia y CODESAL.
Siguen o comienzan la internas del PJ ?
