CODESAL anuncia nuevas licitaciones para cantinas en el Lago de Salto Grande
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) informa el llamado a licitación pública para los siguientes espacios:Concordia28/11/2025 CODESAL
Cantina Termas de Punta Viracho
- Cantina Camping Las Palmeras
Los interesados podrán comunicarse con el Área Contable de CODESAL para solicitar los pliegos y obtener más información, a través del correo electrónico: [email protected]
La apertura de sobres se realizará el 04 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas.
Este llamado refuerza el compromiso de la Corporación y del Gobierno de Entre Ríos con el impulso del desarrollo turístico en la región, acompañando a los emprendimientos locales y mejorando la calidad de los servicios en el Lago de Salto Grande.
Se invita a todas las personas interesadas a presentarse y contribuir al crecimiento de uno de los destinos más relevantes de la provincia.
Se reunió el Consejo Provincial del PJ
Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en el que participaron 14 de sus miembros.
LIBERTAD VA POR LA CLASIFICACIÓN
Este domingo 30 de noviembre en Colón el equipo de Libertad va a visitar al Depro, Deportivo Pronunciamiento, e irá en busca de la clasificación de esta Zona 5 Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.
Concordia será sede del encuentro “Concordia 2025: Redefiniendo el Turismo de Reuniones”
Este martes 2 de diciembre, desde las 9:00 hs, en el Centro de Convenciones Concordia, se realizará una jornada estratégica organizada por el Concordia Buró, junto a la Asociación Hotelera Gastronómica, EMCONTUR, la Municipalidad de Concordia y CODESAL.
Comunicado LA MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CONCORDIA
Ante el avance de un nuevo paquete de flexibilización laboral y reforma previsional impulsado en la Argentina, desde el Movimiento Nacional SURGE Y LA MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CONCORDIA expresamos con absoluta firmeza nuestro rechazo total a estas iniciativas que no representan un camino de progreso, sino una amenaza directa al presente de millones de trabajadores y trabajadoras, y un golpe profundo al futuro de nuestras generaciones venideras.
Última fecha del Gran Prix en el Lago de Salto Grande
Concordia se prepara para un fin de semana a pura vela con la realización de la última fecha del Gran Prix, que tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre en las instalaciones del Yacht Club.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA LARGO
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa el cronograma para el próximo fin de semana largo por el feriado nacional correspondiente al “Día de la Soberanía Nacional", cuyo traslado se efectuará al lunes 24 noviembre.
En votación unánime, el Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2026 del EDOS. “Con una planificación hacia la eficiencia y auto sustentabilidad”
En el marco de su 32ª Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de Concordia, con la presencia de la totalidad de sus ediles, llevó a cabo una jornada clave para la planificación urbana y social.
CAÍDOS EN UN POZO o tropezando las veredas, porque Concordia es Turismo Todo el Año
De un tiempo a esta parte estamos caídos en un pozo. Literalmente.
REFORMA LABORAL LA VULNERACIÓN SOLAPADA DEL DERECHO DEL TRABAJO
Reforma laboral significa en nuestro país pérdida de derechos y así lo demuestra la historia argentina con los sucesivos gobiernos que intentaron avasallar la dignidad humana de la comunidad del trabajo.-
La UTN Concordia brindará una conferencia sobre asfaltos modificados con neumáticos fuera de uso
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 17 horas, se brindará una conferencia abierta y gratuita sobre “Asfaltos altamente modificados con polvo de neumáticos fuera de uso (NFU) en mezclas asfálticas retardantes de la fisuración refleja”.
Nota al Intendente de la Ciudad de Concordia
Estimado Intendente Señor, Dr Francisco Azcue S/D
Siguen o comienzan la internas del PJ ?
El Consejo Provincial del PJ separó de sus cargos partidarios a Carolina Gaillard y Carina Domínguez. Ambas habían participado en las últimas elecciones nacionales «por fuera» del PJ Entre Ríos.
