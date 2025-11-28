CODESAL anuncia nuevas licitaciones para cantinas en el Lago de Salto Grande

Cantina Termas de Punta Viracho

- Cantina Camping Las Palmeras



Los interesados podrán comunicarse con el Área Contable de CODESAL para solicitar los pliegos y obtener más información, a través del correo electrónico: [email protected]



La apertura de sobres se realizará el 04 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas.



Este llamado refuerza el compromiso de la Corporación y del Gobierno de Entre Ríos con el impulso del desarrollo turístico en la región, acompañando a los emprendimientos locales y mejorando la calidad de los servicios en el Lago de Salto Grande.



Se invita a todas las personas interesadas a presentarse y contribuir al crecimiento de uno de los destinos más relevantes de la provincia.