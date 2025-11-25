Venció a Nebel DEPRO A UN PASO SE SEGUIR

PREGONANDO PREGONANDO

25/11/2025 Edgardo Perafan
ESTUDIANTES, UN EQUIPO FEDERAL

Edgardo Perafan
deportes20/11/2025

En el tercer partido correspondiente a los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet de Mayores, Estudiantes derrotó 66 a 51 a Sportivo San Salvador en el Gigante Verde y de esta manera logró la clasificación para la edición 2026 de la Liga Federal.

