Venció a Nebel DEPRO A UN PASO SE SEGUIR

Estudiantes eliminado EL “CUCO” SIGUE IMPARABLE Edgardo Perafan deportes 25/11/2025 Estudiantes Concordia finalizó su participación en la actual Liga Provincial de Mayores de Básquetbol, al ser derrotado este lunes por Urquiza de Santa Elena en el Gigante Verde por 78 a 68.

Concordienses CAMPEONES DE MAXI VOLEY Edgardo Perafan deportes 25/11/2025 El equipo de Los Dinos se consagró Campeón en el Torneo de Maxi Voley que se disputó en Concepción del Uruguay, el pasado fin de semana.

ESTUDIANTES, UN EQUIPO FEDERAL Edgardo Perafan deportes 20/11/2025 En el tercer partido correspondiente a los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet de Mayores, Estudiantes derrotó 66 a 51 a Sportivo San Salvador en el Gigante Verde y de esta manera logró la clasificación para la edición 2026 de la Liga Federal.