Se vienen los peajes en Rutas Nacionales de Entre Ríos: nuevos valores y cuándo se aplicarán

Se vienen los peajes en Rutas Nacionales de Entre Ríos: nuevos valores y cuándo se aplicaránEntre Rios28/11/2025pregonando
La Secretaría de Transporte confirmó los montos ofertados por las empresas que operarán los tramos de la Ruta del Mercosur. Los aumentos no regirán de inmediato y solo se aplicarán tras realizar mejoras en la traza.
La Secretaría de Transporte confirmó cuál será el valor del peaje en los 741 kilómetros del corredor vial conocido como Ruta del Mercosur, fundamental para la circulación en la Mesopotamia y para la integración comercial con Uruguay y Brasil. Se trata de la primera concesión vial adjudicada durante el Gobierno de Javier Milei, que funcionará sin subsidios estatales y será financiada íntegramente con peajes. Actualmente, el corredor es operado por el Estado.
La concesión forma parte de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), cuyo resultado fue anunciado ayer. El paquete incluye dos tramos diferenciados que abarcan rutas estratégicas para el transporte regional.
Quiénes operarán cada tramo y cuánto costará el peaje
El Tramo Oriental fue adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., que administrará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. El valor ofertado del peaje para este tramo será de $3.563,45.
Por su parte, el Tramo Conexión quedó en manos de las empresas Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A.. Este grupo operará el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace clave entre Entre Ríos y Santa Fe. En este caso, el valor ofertado del peaje asciende a $3.385,80.
En la actualidad, ambos peajes tienen un valor de $2.000, por lo que el incremento rondará entre el 69% y el 78% cuando las nuevas tarifas comiencen a regir.
Los aumentos no serán inmediatos: condiciones
Según indicaron fuentes oficiales, los aumentos no se aplicarán de inmediato. Los concesionarios podrán implementar las nuevas tarifas solo después de completar tareas de mejoras y puesta a punto de la traza vial adjudicada.
“Hasta que las rutas no tengan transitabilidad óptima, en cuanto a estado de calzada, iluminación, señalética, seguridad, etc., cobrarán el peaje actual”, explicaron desde Transporte. Esto significa que las empresas tendrán un incentivo claro para acelerar las obras y así habilitar el cobro de la nueva tarifa.
Entre las intervenciones previstas se incluyen repavimentación, refuerzo de iluminación, mejoras en señalización y trabajos de seguridad vial en todo el corredor.
Un corredor estratégico
El corredor del Mercosur conecta cuatro pasos fronterizos, además del Puente Rosario–Victoria, un enlace vital sobre el río Paraná que facilita la circulación entre Entre Ríos y el Gran Rosario. Se trata de una vía clave para la exportación de granos, la logística regional y el acceso a puertos industriales.
Según destacó Vialidad, “en etapas posteriores, la Red Federal de Concesiones sumará nuevos tramos hasta superar los 9.000 kilómetros”, lo que implicará la ampliación del sistema hacia otras zonas productivas del país.
El organismo remarcó que el nuevo esquema prescinde de subsidios públicos, a diferencia del modelo anterior “que se mantenía con aportes estatales y no ofrecía beneficios concretos para los usuarios”. (Fuente ONCE con información de Infobae)
CODESAL anuncia nuevas licitaciones para cantinas en el Lago de Salto Grande
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) informa el llamado a licitación pública para los siguientes espacios:
